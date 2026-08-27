Rolim de Moura se prepara para celebrar a Independência do Brasil com desfile cívico

Por Assessoria

Publicada em 27/08/2026 às 09h29

A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Educação e da Fundação de Cultura e Juventude, convida toda a população para participar do Desfile Cívico da Independência do Brasil, que será realizado no dia 7 de setembro, às 17h30, no Estádio Ângelo Cassol.

O desfile será um momento de celebrar a história do Brasil, fortalecer os valores de cidadania e reunir a comunidade em uma grande demonstração de respeito e orgulho pela nossa pátria.

A programação contará com a participação de escolas, instituições, entidades e representantes da comunidade, levando ao público apresentações que valorizam a educação, a cultura, a história e a identidade brasileira.

A iniciativa também busca proporcionar um momento de integração entre as famílias e a comunidade rolimourense, fortalecendo a participação da população nas celebrações cívicas do município.

Convidamos você e sua família para prestigiar esse momento especial.

7 de setembro | 17h30 | Estádio Ângelo Cassol

Independência, cidadania e orgulho de ser Brasileiro!