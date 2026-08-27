Prefeitura chega ao final de agosto com quase 100% das estradas rurais patroladas em 2026

Por ASSESSORIA

Publicada em 27/08/2026 às 08h47

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos -Seminsp, já realizou, até esta quarta-feira (26), a manutenção de aproximadamente 1.500 quilômetros de estradas rurais em 2026.

O trabalho faz parte do cronograma de recuperação dos 1.600 quilômetros de vias rurais que estão sob responsabilidade do município, incluindo as regiões dos distritos de Tarilândia, Bom Jesus e Jaru-Uaru.

De acordo com o secretário da Seminsp, Chrystian Figueiredo, na última terça-feira (25), as equipes concluíram os serviços na Linha 617 e iniciaram aos trabalhos na Linha 615. As ações incluem a limpeza das laterais das estradas, manutenção de bueiros e saídas de água, além da colocação de cascalho nos trechos que precisam de reforço.

Segundo o prefeito Jeverson Lima, a manutenção das estradas rurais é realizada de forma contínua, com equipes, máquinas e recursos próprios do município, com o objetivo de garantir melhores condições de deslocamento para moradores e produtores, além de contribuir para o transporte e o escoamento da produção. “Manter as estradas rurais em boas condições é um compromisso que assumimos os produtores e moradores da zona rural de Jaru, e fazemos questão de cumprir sempre à risca”, destacou.

O prefeito também ressaltou que o trabalho não termina com a conclusão do cronograma. Após essa etapa, as equipes continuarão atuando de acordo com as necessidades de cada região, especialmente durante o período chuvoso.