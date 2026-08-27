Colisão entre picape e carreta deixa quatro mortos na BR-364

Por jaruonline.com

Publicada em 27/08/2026 às 08h30

Um gravíssimo acidente de trânsito envolvendo uma Fiat Toro e uma carreta foi registrado na manhã desta quinta-feira (27), na BR-364, nas proximidades da chegada ao município de Ouro Preto do Oeste, em Rondônia. Informações preliminares apontam que quatro pessoas morreram na colisão.

Segundo informações extraoficiais apuradas até o momento, a Fiat Toro pertence à Secretaria Municipal de Saúde de Governador Jorge Teixeira e transportava ocupantes que estariam retornando ao município. Há também a informação de que possíveis servidores municipais estariam no veículo.

Conforme os primeiros relatos, a carreta teria iniciado uma manobra para acessar um comércio localizado às margens da rodovia e, durante a movimentação, teria invadido a pista contrária, onde seguia a Fiat Toro. A colisão foi de extrema violência.

Uma das vítimas, uma mulher, chegou a ser socorrida com vida e encaminhada ao Hospital Municipal de Ouro Preto do Oeste. No entanto, já na unidade hospitalar, ela teria sofrido uma parada cardiorrespiratória. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a evolução do quadro.

As identidades das vítimas ainda não foram oficialmente divulgadas. A dinâmica exata do acidente também deverá ser apurada pelas autoridades responsáveis.

Equipes de emergência foram mobilizadas para atender a ocorrência, e a Polícia Rodoviária Federal deverá realizar os procedimentos necessários para esclarecer as circunstâncias da colisão.

O caso causa grande comoção, especialmente em Governador Jorge Teixeira, de onde seriam as vítimas. Novas informações poderão ser divulgadas pelas autoridades ao longo das próximas horas.