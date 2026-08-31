Semed fortelece a Educação inclusiva com novos materiais para as salas de AEE

Por assessoria

Publicada em 31/08/2026 às 10h00

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) realizou a entrega de novos brinquedos educativos e pedagógicos para as salas do Atendimento Educacional Especializado (AEE) da rede municipal de ensino. A iniciativa contempla escolas das zonas urbana e rural de Espigão do Oeste e reforça o compromisso do município com uma educação cada vez mais inclusiva, acolhedora e acessível.

Os materiais irão contribuir para tornar as atividades do AEE mais lúdicas e significativas, respeitando as necessidades e o ritmo de aprendizagem de cada estudante. Os brinquedos também auxiliam no desenvolvimento de habilidades cognitivas, motoras, sociais e emocionais, estimulando a criatividade, a comunicação, a concentração, a autonomia e a interação.

Investir na Educação Especial é investir em inclusão, respeito e oportunidades. Com essa ação, a SEMED fortalece o trabalho dos profissionais do AEE e amplia as possibilidades para que cada criança seja acolhida, valorizada e tenha seus potenciais reconhecidos.

Prefeitura de Espigão do Oeste