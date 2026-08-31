Vídeos antigos de Ibiza enfrentando a PM voltam às redes; Luciana e Acir precisam ampliar bases; e Fúria “derrete” enquanto Hildon ensaia reação

Por Herbert Lins

Publicada em 31/08/2026 às 10h15

Prof. Me. Herbert Lins – MTE 1143

Cury chega aos dois dígitos e mostra que há eleitor procurando uma saída para a polarização.

CARO LEITOR, a pesquisa Nexus/BTG (Registro no TSE: BR-08900/2026.) exe no tabuleiro presidencial ao mostrar o presidenciável Augusto Cury (Avante) com 11% das intenções de voto, um salto de nove pontos em relação à rodada anterior. O escritor torna-se o primeiro nome da chamada terceira via a atingir dois dígitos na disputa da Presidência da República, ficando atrás apenas do presidente Lula, com 39%, e do senador Flávio Bolsonaro, com 33%. O avanço de Cury sinaliza que existe espaço para uma alternativa à polarização, sobretudo entre eleitores que ainda não se sentem representados pelo duelo entre petismo e bolsonarismo. O resultado também mostra uma eleição aberta e sujeita a mudanças com debates, exposição dos candidatos e consolidação das campanhas. O número da pesquisa acende uma luz amarela para os donos da polarização: há eleitor procurando uma porta de saída do Fla-Flu ideológico.

Escrevi

No dia 10 de abril, após a filiação de Augusto Cury ao partido Avante, escrevi na coluna que, nas primeiras entrevistas como candidato à Presidência, ele prometia elevar a régua da campanha eleitoral e dos debates. Promessa feita, promessa cumprida.

Régua

Augusto Cury (Avante) não apenas elevou a régua: tornou-se uma dor de cabeça para as campanhas de Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Ainda longe da liderança, deixou de ser figurante. E, como se sabe, eleição não se ganha na largada.

Perdeu

Ronaldo Caiado (PSD) sonhava em ser a alternativa ao lulismo e ao bolsonarismo, mas perdeu espaço nas redes e nas pesquisas após o desempenho de Augusto Cury (Avante) no debate da Band e no Jornal Nacional.

Realidade

Falando em Jornal Nacional, assisti às entrevistas dos presidenciáveis. Romeu Zema (Novo) que apresentou um discurso desconectado da realidade, enquanto Renan Santos (Missão) adotou um tom radical, que remete aos extremos mais sombrios da política.

Enfrentou

Caiado não conseguiu se firmar como alternativa à polarização entre petismo e bolsonarismo. Lula (PT) repetiu um discurso desgastado, enquanto Augusto Cury (Avante) enfrentou a bancada do Jornal Nacional sem se intimidar.

Desinformado

Parte do eleitor brasileiro parece não ter memória dos fatos e, pior, mostra-se desconectado da realidade política. Nas andanças de campo, impressionam os depoimentos e percepções que tenho colhido, revelando um eleitorado cada vez mais desinformado.

Percebi

Nas andanças pelo interior, percebi que parte do eleitorado ainda confunde Marcos Rogério (PL) com Marcos Rocha (PSD). O curioso é que muitos querem mudança, mas atribuem a Rogério a responsabilidade pela atual gestão.

Denunciou

Quanto ao candidato a governador Hildon Chaves (União) e Mariana Carvalho (Republicanos) ao Senado, parecem sofrer com o algoritmo da Meta, como denunciou Augusto Cury (Avante). O conteúdo das campanhas não estaria alcançando o público esperado.

Reagir

Se quiserem reagir, Hildon Chaves (União) e Mariana Carvalho (Republicanos) precisam apostar na estratégia de “visibilidade territorial”, combinando redes sociais com presença física para ampliar o contato direto com o eleitor.

Estratégia

A estratégia de visibilidade territorial reúne panfletagem domiciliar, com folders e santinhos, além de bandeiradas e caminhadas com militantes em pontos estratégicos e horários de maior movimento nas cidades do interior.

Visibilidade

A meta com a Estratégia de visibilidade territorial é provocar “saturação territorial”: aumentar a frequência de exposição dos candidatos em determinadas regiões, especialmente nas cidades do interior, até tornar seus nomes familiares ao eleitor.

Apostaram

No pleito de 2010, Confúcio Moura, Valdir Raupp e Marinha Raupp, todos do MDB, apostaram forte na visibilidade territorial e na saturação territorial. O resultado foi expressivo: Confúcio venceu o governo, e o casal Raupp liderou a votação.

Recorreu

Em 2014, o ex-senador Acir Gurgacz (PDT) também recorreu à estratégia de presença territorial, principalmente em Porto Velho. A forte exposição nos municípios ajudou a consolidar sua candidatura e ele foi reeleito com ampla vantagem sobre Moreira Mendes (PSD).

Aproveitando

Aproveitando o gancho do editorial da coluna, a pesquisa Quest Rondônia (RO-05711/2026 e BR-00490/2026) revela alto índice de eleitores que podem mudar de voto. O recado é claro: as disputas ao governo e ao Senado seguem abertas e sem favoritos consolidados.

Deslumbrado

Fernando Máximo (PL) apareceu com 17%, distante dos índices que liderava em outras pesquisas. Seu discurso ainda não transmite ao eleitor a capacidade de entrega que a campanha ao Senado exige. Máximo segue deslumbrando pensado como será no Senado.

Teto

Marcos Rogério (PL) lidera, mas seu crescimento parece ter batido no teto. Em campanha há dois anos, deveria estar mais próximo dos 40%. O dado mostra que largar na frente não garante chegar na frente quando o eleitor ainda não está convencido.

Reação

Quem mais derreteu foi Adailton Fúria (PSD) na pesquisa Quest. Rogério, Máximo e Fúria aparecem como os nomes que mais perderam força. Expedito Netto (PT) atingiu o teto da esquerda, enquanto Hildon Chaves (União) ensaiou reação.

Alternativa

Mariana Carvalho (Republicanos) cresce como segunda opção entre eleitores de Bruno Bolsonaro Scheid (PL), Fernando Máximo (PL) e Silvia Cristina (PP), beneficiada pelo recall e pela percepção de que a direita tem mais de uma alternativa.

Herda

Por que Mariana Carvalho (Republicanos) herda o segundo voto? Porque o eleitor de direita já percebe que Máximo, Bruno e Silvia não monopolizam esse campo. O recall eleitoral de Mariana facilita sua entrada como alternativa competitiva na disputa por conta da demonstração de capacidade entrega como deputada federal por dois mandatos.

Incógnita

A jornalista Luciana Oliveira (PT) e o ex-senador Acir Gurgacz (PDT) mantêm votos consolidados no campo progressista, ainda insuficientes para eleger um senador. Se compreenderem o que o eleitor deseja, podem crescer. Neidinha Suruí (PSB) segue como incógnita após a tentativa do PT de tirá-la da disputa.

Café

Na noite de sexta-feira (28), após participar da Festa do Leite, no distrito de Palmeira, em Nova Mamoré, reencontrei a deputada federal Cristiane Lopes (Podemos) na manhã de sábado, durante o café da manhã no hotel. Dividimos a mesa e conversamos sobre estratégias eleitorais e os desafios da campanha pela reeleição.

Alegria

Na oportunidade, Cristiane Lopes (Podemos) pediu meu voto e apresentou seu novo marido, Anderson Silva, que se mostrou muito simpático e educado. Pelo visto, a nova fase da vida pessoal também tem refletido no semblante da deputada, que esbanjava alegria e bom humor.

Cresce

Foram três dias de Festa do Leite no distrito de Palmeiras, em Nova Mamoré (RO). A cada edição, o evento cresce, ganha público e demonstra um padrão de organização que merece reconhecimento. A coluna parabeniza a equipe da Prefeitura, na pessoa do prefeito Marcélio Brasileiro e do secretário de Cultura, Alan Erick.

Evento

A coluna parabeniza a Asprop, do Pic Sidney Girão, e a Emater pela idealização e organização da Festa do Leite, em parceria com a Prefeitura de Nova Mamoré e a SEJUCEL. O evento reuniu produtores, empresas e artistas locais e nacionais.

Parabeniza

A coluna também parabeniza o estande da Agromotores, na pessoa do casal Cristimar e Terezinha Sampaio. Um casal que acreditou em Nova Mamoré e, há anos, contribui com trabalho, empreendedorismo e dedicação para o desenvolvimento do município.

Reuniu

A Festa do Leite reuniu lideranças políticas. Estiveram presentes os deputados Delegado Camargo (Podemos), Dra. Taissa Sousa (PL), Lucas Torres (PL), Ribeiro do Sinpol (PRD), Jean de Oliveira (PRD), Silvia Cristina (PP) e Cristiane Lopes (Podemos).

Prestigiou

O vice-prefeito de Guajará-Mirim, Ricardinho Maia (Republicanos), também prestigiou a Festa do Leite, em Nova Mamoré (RO). Ricardinho figura como candidato a segundo suplente na chapa de Mariana Carvalho (Republicanos) ao Senado.

Acidente

O candidato Ninho Testoni (PL) também prestigiou a Festa do Leite em Nova Mamoré (RO). No retorno a Ouro Preto do Oeste, sofreu grave acidente após colidir com uma vaca solta na pista. Ele e os ocupantes tiveram apenas escoriações; a caminhonete teve perda total.

Vídeos

Vídeos antigos do vereador Jeovani Ibiza (Avante), nos quais convoca a “galera” para enfrentar a Polícia Militar, voltaram a circular nas redes sociais. O episódio ainda exige explicações do vereador aos eleitores e, no jogo político, vem sendo explorado por adversários para reduzir seu tamanho eleitoral na disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa.

Sério

Falando sério, a pesquisa mostra que eleição não está ganha, terceira via respirando, candidatos precisando sair das redes e ganhar as ruas, e o interior lembrando que política ainda se faz com presença. Em Nova Mamoré, a Festa do Leite mostrou força, organização e participação política. No fim, entre pesquisas, estratégia e sola de sapato, uma certeza permanece: quem quiser vencer terá de parar de esperar o voto e começar a conquistá-lo.