Pastor Evanildo percorre municípios de Rondônia em agenda de visitas e diálogo com lideranças

Por Assessoria

Publicada em 31/08/2026 às 11h34

No último sábado (29), o candidato a deputado federal pelo PSD, Pastor Evanildo, cumpriu uma agenda de visitas pelo interior de Rondônia, com passagens por Alto Paraíso, Ariquemes, Jaru e Ji-Paraná. Durante a viagem, ele participou de reuniões e encontros com lideranças, familiares, amigos e apoiadores, fortalecendo o diálogo e apresentando propostas para o estado.

Em Alto Paraíso, Pastor Evanildo se reuniu com a líder Adelaide para conversar sobre os caminhos da campanha e os principais desafios para os próximos meses. O encontro foi marcado pela troca de ideias e pelo diálogo sobre as necessidades da região. “É muito importante estar no interior, conversar com nossas lideranças e conhecer de perto os desafios de cada município. Essas conversas ajudam a construir propostas mais próximas da realidade da população”, afirmou.

Durante o deslocamento pelo interior, Pastor Evanildo também fez uma parada para reencontrar o amigo Cabo Anjos. O momento foi marcado por uma conversa descontraída e pela oportunidade de colocar os assuntos em dia. Para o candidato, manter esses vínculos também faz parte de uma caminhada construída com proximidade e diálogo.

Em Ariquemes, o candidato esteve com o Pastor Eronildo, acompanhado de familiares e amigos. A reunião serviu para alinhar os próximos passos da campanha, além de discutir ideias e propostas para a região. “A caminhada se fortalece quando conseguimos reunir pessoas que acreditam em um projeto e estão dispostas a contribuir. Quero levar para Brasília a voz das comunidades de Rondônia”, destacou Pastor Evanildo.

A agenda seguiu em Jaru, onde Pastor Evanildo esteve reunido com o amigo Wesley, familiares e amigos. O encontro proporcionou um momento de conversa, apresentação de propostas e alinhamento das próximas ações. O candidato reforçou que pretende manter uma agenda de visitas aos municípios para ouvir moradores e lideranças e conhecer as demandas de cada região.

Já em Ji-Paraná, Pastor Evanildo participou do lançamento da campanha do deputado estadual Laerte Gomes. O evento reuniu amigos e lideranças e foi considerado pelo candidato um momento importante de integração e fortalecimento das relações políticas no interior do estado.

Além das reuniões, Pastor Evanildo destacou que a agenda pelo interior tem como objetivo ampliar a escuta da população e conhecer diferentes realidades de Rondônia. Entre as áreas que pretende colocar em discussão estão saúde, educação, agricultura familiar, segurança, infraestrutura, geração de emprego e desenvolvimento regional.

“Quero continuar percorrendo Rondônia, ouvindo as pessoas e entendendo aquilo que cada município precisa. Nossa proposta é construir um trabalho com diálogo, responsabilidade e presença, levando as demandas da população para Brasília e buscando novas oportunidades para o nosso estado”, declarou Pastor Evanildo.