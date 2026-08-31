Pavilhão do Café encerra Agrotec celebrando sabores e produtores

Por Jhon Silva

Publicada em 31/08/2026 às 12h02

Foram cinco dias de aromas, sabores e muitas xícaras servidas. O Pavilhão do Café – Sabores e Aromas do Campo encerrou sua participação na Agrotec 2026 neste domingo (30), depois de receber milhares de visitantes interessados em conhecer, degustar e comprar cafés produzidos em diferentes regiões de Rondônia.

Para quem esteve do outro lado do balcão, o resultado também foi motivo de comemoração. Gilmar dos Santos, proprietário do Porto Velho Café Artesanal, levou para a feira um produto feito no bairro Três Marias, na própria capital.

Com trabalho artesanal, seleção dos grãos e torra fresca, ele encontrou no pavilhão uma oportunidade para apresentar a marca diretamente ao consumidor. Somente durante a Agrotec, segundo Gilmar, mais de 1,5 mil pessoas degustaram seus cafés.

“Para mim, o resultado foi muito positivo. Trabalhamos com um café diferenciado, selecionado, com torra fresca e todo um cuidado artesanal. Mais de 1.500 pessoas experimentaram nossos cafés aqui, então conseguimos divulgar nossa marca e mostrar que Porto Velho também produz café artesanal de qualidade”.

E até o último dia havia gente chegando para experimentar. Aos 87 anos, Irene Cardoso, aposentada e moradora do bairro Santa Bárbara, aproveitou o domingo para conhecer o espaço e degustar os cafés.

“Eu gosto de café desde muito tempo e fiquei muito feliz de estar aqui. É bonito ver tanta variedade e saber que tudo isso é produzido na nossa terra. A gente experimenta, conversa com as pessoas e ainda leva uma lembrança para casa. Na minha idade, poder participar de um momento assim é uma alegria”, disse Irene.

Durante a Agrotec, o Pavilhão do Café reuniu produtores, empreendedores e marcas, com destaque para os Robustas Amazônicos. Além da comercialização e das degustações, o público acompanhou experiências e atividades sobre qualidade dos grãos, colheita e pós-colheita, torra, métodos de preparo, análise sensorial e mercado.

O secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Douglas Bener, ressaltou que o movimento registrado ao longo dos cinco dias ajudou a aproximar produtores e consumidores.

“O pavilhão mostrou a força que o nosso café conquistou. Tivemos milhares de pessoas conhecendo marcas, experimentando produtos e conversando diretamente com quem produz. O produtor ganhou visibilidade, fez negócios e saiu daqui com novos consumidores e novas oportunidades”.

Para o prefeito Léo Moraes, o resultado mostrou que o café também se tornou uma importante vitrine da produção regional dentro da Agrotec.

“Cada xícara servida aqui carregou uma história, o trabalho de uma família e a identidade da nossa produção. Encerramos a Agrotec com a certeza de que nossos cafés têm qualidade para conquistar cada vez mais consumidores e mercados. O desafio agora é continuar transformando essa qualidade em renda e oportunidades para quem produz”.