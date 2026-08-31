Federação de Futebol presta homenagens antes da final do Rondoniense Série B

Por FFER

Publicada em 31/08/2026 às 11h47

O presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, Heitor Costa prestou homenagens na tarde/noite no estádio Biancão em Ji-Paraná, foram três homenageados pelo serviços prestados e dedicação ao futebol rondoniense, Roldão Alves, Luciano Almeida e Lourival Cachopa, todos eles receberam uma placa de agradecimentos pela dedicação e atuação no futebol de Rondônia, Roldão agradeceu, "pra mim é uma grande honra receber esse homanagem da FFER, o presidente Heitor Costa há muitos anos vem fazendo muito pelo nosso futebol, nunca tive problemas com Heitor é um homem de bem e dedicado, parabéns a FFER pelo excelente trabalho conduzido pelo presidente Heitor Costa", agradeceu Roldão Alves.

A Federação de Futebol do Estado de Rondônia também homenageou dois grandes nomes da arbitragem rondoniense primeiro, Márcia Bezerra Lopes Caetano pela grande marca de 100 jogos na Série A do Brasileirão. Jonathan Antero também recebeu homenagem pela dedicação e serviços prestados ao futebol e a arbitragem rondoniense.

Jonathan foi o árbitro da partida entre Vilhena e Rolim de Moura, a última da carreira de 17 anos na arbitragem, "é um ciclo que a gente fechou né, foram muitos anos dedicados à arbitragem, tive o prinvilégio de atuar em todos os estados do Brasil e agora vou seguir em outros projetos estudar e buscar novos horizontes, agradeço a todos que fizeram parte dessa história", agradeceu Jonathan.