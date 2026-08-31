Flamengo deu show; Tropeço do líder Palmeiras; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 31/08/2026 às 10h00

Resultados da Série A do Brasileirão. Tabelinha Rondoniense: futebol e boxe em Rondônia

Santos supera o Corinthians, Flamengo encosta no topo e Vasco sai do Z-4.

Brasileirão 2026 – Sábado (29) de festa para os donos da casa no Brasileirão. A abertura da 25ª rodada foi marcada por vitórias de Atlético-MG, São Paulo e Vasco, que aproveitaram o apoio da torcida para conquistarem pontos cruciais na tabela.

Na Arena MRV, o Galo superou o Vitória por 2 a 1 e chegou aos 36 pontos. Já no Morumbis, o Tricolor espantou a crise: bateu o Red Bull Bragantino também por 2 a 1 e encerrou um jejum de dez jogos sem vencer no campeonato.

O grande destaque da noite ficou com o Vasco, que dominou o Cruzeiro em São Januário e venceu por 3 a 1. Com o resultado, o Cruzmaltino alcançou 25 pontos e deixou o Z-4. A rodada segue com mais jogos no domingo e termina na segunda-feira.

De ontem

O domingo (30) da 25ª rodada pegou fogo. No clássico entre Memphis Depay e Neymar, o Santos levou a melhor e venceu o Corinthians por 1 a 0 na Neo Química Arena, com gol de Oliva, após falta cobrada pelo camisa 10 santista.

No Maracanã, o Flamengo deu show, atropelou o Botafogo por 3 a 0 e encostou na ponta com 48 pontos. A aproximação foi beneficiada pelo tropeço do líder Palmeiras, que empatou em 1 a 1 com o Mirassol e foi a 52 pontos.

A rodada ainda teve virada do Grêmio por 3 a 1 sobre a Chapecoense, triunfo do Bahia por 3 a 2 contra o Inter e um jogaço de seis gols no empate em 3 a 3 entre Athletico-PR e Fluminense.

Tabelinha Rondoniense

A busca por vagas no Brasileirão e workshop de boxe olímpico para instrutores.

Voltar à elite - Rondônia continua enfrentando o desafio de chegar ao topo do futebol nacional. O Estado integra a lista das cinco unidades da federação que nunca tiveram um clube na Série A do Campeonato Brasileiro, ao lado de Acre, Amapá, Roraima e Tocantins — todos da Região Norte.

A ausência na elite escancara gargalos históricos do esporte rondoniense, como a escassez de investimentos, falhas na formação de atletas e a falta de apoio local. A infraestrutura também é um entrave decisivo: a modernização do Estádio Aluísio Ferreira, em Porto Velho, segue longe de virar realidade. Um eventual acesso transformaria o cenário regional, mas a caminhada ainda exige grandes mudanças.

Workshop - O boxe rondoniense ganha um importante reforço no dia 5 de setembro. As cidades de Ji-Paraná, Jaru e Ariquemes recebem um Workshop de Boxe Olímpico focado na capacitação técnica de instrutores, integração entre profissionais e revelação de novos talentos para o cenário nacional.

Em Ji-Paraná, o treinamento será realizado às 12h, na Academia Emballus, sob o comando do professor Paulo Lacerda, presidente da FBoxeRO. O evento é uma realização da Academia Athenas Ji-Paraná, Associação Ji-Paranaense de Culturas Físicas e FBoxeRO.

As vagas para o workshop são limitadas! Garanta sua participação pelo telefone (66) 99678-2814 ou tire dúvidas com a federação pelo WhatsApp (69) 98427-5120.