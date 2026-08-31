Rolim de Moura vence Vilhena e conquista o título de campeão Rondoniense da Série B

Por FFER

Publicada em 31/08/2026 às 09h51

Na noite deste sábado o Rolim de Moura viajou até Ji-Paraná e no Biancão voltou a vencer o Vilhena pela série B do Rondoniense, o Tigre da Zona da Mata bateu o VEC pelo placar de 4 a 1 e conquistou o título inédito para o Rolim de Moura, o presidente do clube agradeceu aos jogadores e torcida pela conquista, "pra gente é motivo de muita felicidade, é mais um título na história desse clube, 2023 tivemos nosso primeiro título na base do Sub-15, eu quero agradecer aos jogadores, torcedores, patrocinadores, a autarquia de esportes de Rolim de Moura, ao secretário de esportes de Alta Floresta do Oeste pela parceria, conquistamos nosso objetivo, abraço a todos e agora vamos pensar na Série A", ressaltou Anderson Lins.

O técnico da equipe Edilsinho também agradeceu o empenho do time e o foco pra levantar a taça, Edilsinho agradeceu ao grupo a sua primeira conquista no futebol profissional masculino, "alegria e muita felicidade por esse dedicação principalmente por essa molecada, que se interessou em aprender em perguntar pra se aprofundar na tática porque queriam aprender, pra se organizar dentro de campo, qualidade eles têm, agora foram apresentados ao futebol profissional e agora e colher os frutos e que eles possam trilhar os seus caminhos eu continuando aqui no Rolim ou não, mas que possam fazer uma grande primeira divisão", disse Edilsinho.

Agora as duas equipes se preparam para a disputa do Rondoniense Série A de 2027, a FFER deve divulgar nos próximos dias a data para a realização do congresso técnico da competição, que no próximo ano deve ter oito equipes disputando o título e as vagas nas competições nacionais.