Inscrições para o 2º Prêmio OAB RO de Jornalismo são prorrogadas até 15 de setembro

Por Ascom OAB/RO

Publicada em 31/08/2026 às 10h49

Com o tema "Onde tem advocacia, tem OAB", certame democratiza a participação para todos os comunicadores do estado e mantém apresentação de DRT como opcional.

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB RO) anunciou a prorrogação do prazo de inscrições para o 2º Prêmio OAB Rondônia de Jornalismo. Agora, os profissionais de comunicação e estudantes têm até o dia 15 de setembro para submeterem seus trabalhos.

A extensão do prazo visa dar mais oportunidades para que jornalistas e comunicadores de todo o estado possam finalizar e inscrever suas reportagens. O grande diferencial desta edição continua sendo a democratização total do certame: a apresentação do registro profissional (DRT) é opcional, garantindo que o documento não seja um fator de exclusão para a submissão dos conteúdos.

O cadastro das matérias deve ser feito de forma digital, exclusivamente pelo formulário eletrônico disponibilizado no site oficial da OAB RO. É necessário que as reportagens inscritas tenham sido publicadas ou veiculadas dentro do período estipulado pelo edital (de 1º de janeiro até 31 de agosto de 2026).

Ampla participação

Com o tema oficial “Onde tem advocacia, tem OAB”, a premiação está ainda mais abrangente. Por meio de uma retificação recente no edital, jornalistas que atuam como assessores de imprensa em entidades privadas, órgãos públicos ou vinculados à Administração Pública (municipal, estadual ou federal) também estão oficialmente autorizados a concorrer.

A única vedação mantida, a fim de evitar conflitos de interesses, é para profissionais que possuam qualquer tipo de vínculo com o Sistema OAB RO ou suas Subseções, incluindo contratos temporários e serviços terceirizados.

Categorias e Premiação

Os trabalhos passarão pela avaliação da comissão julgadora nas categorias de Webjornalismo, Telejornalismo, Radiojornalismo, Fotojornalismo e na categoria Acadêmico.

Como forma de valorizar o trabalho jornalístico local, os prêmios chegam a até R$ 5 mil para os primeiros colocados de cada modalidade. A revelação dos vencedores e a entrega dos prêmios ocorrerão em uma cerimônia especial no dia 30 de setembro, às 17h, no Plenário da OAB Rondônia, em Porto Velho.