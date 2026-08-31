Luciana Oliveira participa em Belo Horizonte de ato com Lula: presidente pede voto em mulheres e anuncia fim da escala 6×1

Por Assessoria

Publicada em 31/08/2026 às 10h50

Porto Velho, RO – A candidata ao Senado por Rondôniao Luciana Oliveira (PT) integrou, no sábado (29), em Belo Horizonte, o encontro Mulheres com Lula, realizado na Serraria Souza Pinto, que reuniu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a primeira-dama Janja Lula da Silva, ministras, dirigentes, representantes do Governo Federal e candidatas de diferentes partidos.

Luciana esteve entre as candidatas chamadas ao palco e participou ao lado de Áurea Carolina e Marília Campos (Minas Gerais); Eliziane Gama (Maranhão); Manuela D’Ávila (Rio Grande do Sul); Marília Arraes (Pernambuco); Samanda Alves (Rio Grande do Norte); e Soraya Thronicke (Mato Grosso do Sul). Ao todo, a relação divulgada do evento registra oito candidatas ao Senado provenientes de sete estados.

O encontro contou com a presença de ministras e representantes do governo, entre elas Esther Dweck, Márcia Lopes, Margareth Menezes, Miriam Belchior, Luciana Santos, Janine Mello e Rachel Barros, além de secretárias e outras lideranças políticas. A primeira-dama Janja participou por meio de vídeo exibido durante a programação.

No discurso central do ato, Lula tratou da discrepância entre a maioria do eleitorado feminino e a menor participação das mulheres nos cargos eletivos, citando dados do Tribunal Superior Eleitoral que indicam 52,84% de eleitoras entre os votantes aptos para 2026. “Se todas as mulheres votassem em mulheres, a gente teria um Congresso com a maioria de mulheres”, afirmou o presidente.





O presidente também abordou a proposta de alteração da jornada de trabalho e afirmou esperar a aprovação do fim da escala 6×1: “Nós vamos aprovar nesta semana o fim da escala 6×1”. A proposta mencionada é a PEC 221/2019, aprovada pela Câmara e em tramitação no Senado, que reduz a jornada semanal de 44 para 40 horas e prevê dois dias de repouso semanal remunerado, sem redução salarial e com implementação progressiva.

Lula relacionou a mudança no regime de trabalho ao aumento do tempo disponível para atividades pessoais e familiares e defendeu maior presença feminina na gestão federal, afirmando que atualmente as mulheres ocupam 38% dos cargos de gestão e que é necessário elevar esse percentual para 50% ou mais.

O presidente também citou políticas de enfrentamento à violência de gênero, como o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, e outras iniciativas federais voltadas à proteção de mulheres e crianças.

O evento teve participação predominantemente feminina no palco, com discursos também do candidato do PT ao Governo de Minas Gerais, Patrus Ananias, e de mulheres beneficiárias de políticas públicas. Militantes do PT de Minas Gerais registraram manifestação sobre o financiamento das candidaturas femininas, exibindo faixa crítica e apresentando um manifesto assinado por 13 deputados federais e estaduais.

“Estar ao lado do presidente Lula, num encontro que reúne mulheres de várias partes do Brasil, reforça uma discussão que precisa chegar também a Rondônia. Nós somos maioria do eleitorado e precisamos transformar essa força em representação política. E quando se fala no fim da escala 6×1, fala-se diretamente da vida de milhões de mulheres que trabalham, cuidam da casa, dos filhos e quase não têm tempo para si. É por essas mulheres, e ao lado do presidente Lula, que quero levar a voz de Rondônia ao Senado.”, destacou Luciana Oliveira.

A participação da jornalista inseriu a candidatura rondoniense no ato nacional, em que Lula pediu que as mulheres usem sua maioria numérica no eleitorado para ampliar a presença feminina no Congresso. Nas eleições de 2026, Lula é candidato à reeleição pelo PT, com o número 13; em Rondônia, Expedito Netto é candidato ao governo com o número 13, e Luciana Oliveira disputa uma das vagas ao Senado com o número 133.