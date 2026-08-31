Acir diz que é hora de Porto Velho “virar a chave” e defende agroindústrias para gerar emprego

Por Assessoria

Publicada em 31/08/2026 às 11h22

O candidato ao Senado Acir Gurgacz (PDT) afirmou que Porto Velho está pronta para “virar a chave” e avançar na geração de emprego e renda. A declaração foi feita durante o lançamento oficial de sua candidatura, na última sexta-feira (28), na capital.

Acir lembrou que, ao longo de sua atuação, foram destinados mais de R$ 110 milhões em investimentos para Porto Velho, mas afirmou que a campanha agora precisa discutir o que será feito daqui para frente.

“Já fizemos muito pela nossa capital. Agora é hora de olhar para frente e dar um novo passo: industrializar Rondônia, agregar valor ao que produzimos e gerar mais emprego e renda para a nossa gente”, afirmou.

Durante o ato, o candidato defendeu que Rondônia amplie a instalação de agroindústrias para aproveitar melhor aquilo que já produz. Na avaliação de Acir, o estado precisa transformar produção em mais empregos e renda para a população.

“Chegamos até aqui, mas agora é a hora de nós virarmos a chave. É a hora de nós trazermos agroindústrias para gerar emprego e renda para as pessoas que vivem no nosso Estado.”

Para Acir, essa será uma das discussões centrais de sua campanha ao Senado: fazer Rondônia avançar na industrialização e criar oportunidades dentro do próprio estado.

O lançamento em Porto Velho reuniu apoiadores e marcou o início oficial da caminhada de Acir na disputa. “Foi bonito ver tanta gente reunida, de todos os lados, com a mesma vontade de fazer Rondônia avançar”, declarou.