O TEMPO E A TEMPERATURA: Norte tem terça-feira de calor forte e tempo firme em todas as capitais

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 01/09/2026 às 07h50

Segundo o INMET, a terça-feira (1º) na Região Norte será de tempo firme e calor elevado em todas as capitais.



Porto Velho tem a maior máxima da região, com 39°C, e mínima de 25°C, sob céu com poucas nuvens.



Rio Branco também registra calor forte, entre 23°C e 37°C, com manhã e noite um pouco mais nubladas. Manaus e Boa Vista marcam máxima de 36°C, com mínimas de 26°C e 27°C, respectivamente, e céu aberto ao longo do dia.



Belém fica entre 24°C e 34°C, e Macapá entre 25°C e 33°C, ambas com poucas nuvens e umidade relativa alta, podendo chegar a 94% em Belém.



Os ventos sopram fracos a moderados, predominantemente dos quadrantes nordeste e leste, e não há previsão de chuva significativa para nenhuma das capitais nesta terça-feira.



O INMET recomenda cuidado redobrado com a exposição solar e reforço na hidratação, já que o calor se mantém elevado do início ao fim do dia em toda a região.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).