Motociclista morre esmagado por carreta ao tentar ultrapassagem na BR-364

Por jaruonline.com

Publicada em 01/09/2026 às 08h40

Um grave acidente de trânsito terminou com a morte de um motociclista na noite desta segunda-feira (31), na BR-364, próximo ao trecho conhecido como Curva da Morte, entre Jaru e Ouro Preto do Oeste, em Rondônia.

Segundo informações apuradas, o motociclista Gabriel de 22 anos, seguia sentido Jaru conduzindo uma motocicleta e tinha uma mulher, identificada como Vitória, na garupa.

Ainda conforme os relatos, o motociclista teria iniciado uma ultrapassagem a uma carreta. Durante a manobra, uma caminhonete Chevrolet S-10 seguia no sentido contrário e houve uma colisão lateral entre os veículos.

Com o impacto, o motociclista teria perdido o controle e caído na pista, sendo atingido e esmagado pela carreta. Gabriel não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A mulher que estava na garupa foi lançada para o acostamento. Apesar da gravidade do acidente, ela sobreviveu e, segundo as primeiras informações, não sofreu ferimentos graves.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da perícia foram acionadas e compareceram ao local para realizar os procedimentos necessários e apurar as circunstâncias do acidente.