Prefeitura de Jaru informa sobre agendamento do Tratamento Fora do Domicílio

Por Assessoria

Publicada em 01/09/2026 às 09h08

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde - Semusa, orienta a população sobre os procedimentos para realizar o agendamento do serviço de Tratamento Fora do Domicílio (TFD).

O TFD é destinado a pacientes atendidos pela rede pública de saúde de Jaru que necessitam de avaliação, tratamento ou acompanhamento médico em especialidades disponibilizadas fora da rede municipal de saúde.

O atendimento pode ser solicitado pelo WhatsApp, enviando fotos nítidas do Cartão SUS e da guia de encaminhamento médico para o número (69) 99243-3652, ou presencialmente na sede da Semusa, localizada na Avenida Florianópolis, ao lado da Caixa Econômica Federal, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

A secretária municipal de Saúde, Jaíne Barboza, ressaltou que o envio da documentação não significa que a vaga no TFD esteja garantida. “É necessário receber a confirmação expressa do setor responsável. Vale lembrar também que o agendamento é feito somente por mensagens, já que o número do WhatsApp não recebe ligações telefônicas”, explicou.