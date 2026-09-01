Posição de Milei em relação a Lula é minoritária na Argentina, diz deputado

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 01/09/2026 às 10h02

As falas que o presidente da Argentina, Javier Milei, endereçou a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no último mês são rejeitadas pela maioria do mundo político, afirma Nicolás Massot, deputado pela província de Buenos Aires. Para demonstrar isso, ele lidera uma delegação pluripartidária que embarca rumo a Brasília nesta terça-feira (1º) para reuniões com autoridades brasileiras.

Os compromissos devem se concentrar na quarta (2), quando o grupo tem previsto um encontro com o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, no Palácio do Planalto, e uma reunião com senadores, incluindo Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da Comissão de Relações Exteriores da Casa. A agenda, diz Massot, envolve também uma reunião no Itamaraty que, segundo uma funcionária da pasta, ainda precisar ser confirmada.

"Iremos a Brasília para deixar bem claro que uma grande maioria da representação política da Argentina discorda totalmente dessa situação e repudia as declarações de Milei", afirmou Massot à Folha de S.Paulo de seu escritório em Buenos Aires. "Buscamos, com esta visita, um desagravo ao povo e ao governo brasileiro e uma ratificação do caráter estratégico e transcendental que a relação com o Brasil tem para a grande maioria dos argentinos."

Massot, que tem participado dos esforços para construir uma alternativa à direita de Milei e à esquerda de Cristina Kirchner nas eleições presidenciais na Argentina no ano que vem, vai levar a Brasília um grupo de dez parlamentares de diferentes correntes ideológicas, principalmente de centro e de esquerda.

Membro do Grupo Parlamentar de Amizade com o Brasil e ex-integrante da Comissão de Relações Exteriores do Congresso argentino, o político foi um crítico de primeira hora dos ataques do presidente argentino a Lula durante o lançamento da campanha de Flávio Bolsonaro (PL), no final de julho.

Na ocasião, o ultraliberal chamou o homólogo de ladrão, presidiário e "lixo socialista", além de classificar o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes de "lixo careca". As falas desencadearam uma crise entre os dois países sem precedentes nos últimos 40 anos.

Esses ataques iniciais levaram à convocação do embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Raimondi, e do representante de Brasília em Buenos Aires, Julio Bitelli, para prestar esclarecimentos. Os que se estenderam pelas semanas seguintes fizeram o governo Lula dispensar Raimondi e manter Bitelli no Brasil, rebaixando de forma inédita as relações com o país vizinho.