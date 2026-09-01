Novo affair de Giovani reage à polêmica: “Vida editada”

Por IG

Publicada em 01/09/2026 às 10h45

Flávia Correia, que vem sendo apontada como a nova namorada de Giovani, 56, da dupla com Gian, 59, usou sua conta pessoal no Instagram para fazer um desabafo na última segunda-feira (31). A jovem foi vista em clima de romance com o cantor após a repercussão do fim do casamento do sertanejo com Anna Carolina Morais.

Sem citar qualquer nome, Flávia publicou um story criticando as versões divulgadas na internet e afirmou que "a verdade é uma só". "Internet parece ser uma terra sem lei. Pessoas falam com convicção sobre coisas que, na realidade, não têm a menor noção", afirmou Flávia após se tornar alvo de ataques na internet.

Não acreditem em tudo o que é postado. Muitas vezes a "vida perfeita" é somente uma vida editada (e muito!). Se anaçisarem de forma prática e inteligente, versão as incoerências e o discurso mentiroso. A verdade é uma só... e é bem diferente do que está sendo dito por aí. Pensem... Pensem.Flávia, affair de Giovani.

Em sua conta no Instagram, que conta com quase 6 mil seguidores, a morena se descreve como coordenadora de conteúdo, redatora publicitária e escritora, além de trabalhar com parcerias e marketing.

Vale destacar que o desabafo foi feito na tarde desta segunda-feira (31), em meio a uma série de comentários sobre a aparição dela com Giovani. Como de costume, os internautas se dividiram: enquanto parte criticou diretamente a morena, outros seguiram por um caminho diferente.

"Essa história tá estranha! Não defendo macho, mas ele não tá escondendo nada desde que saiu de casa, estou achando que o casamento já tinha acabado e a esposa não aceitou bem", opinou uma. "Caramba, eu nem sabia do fim, só espero que ele não se arrependa", escreveu outra.

Já outras foram mais diretas. "E a amante nem tem vergonha na cara, já assume logo o posto sem nenhum pudor, me choca", disparou uma. "Sem um pingo de empatia. Estou horrorizada", disse uma segunda.

Polêmica

A polêmica aumentou depois que Giovani foi visto de mãos dadas com Flávia ao chegar à própria festa de aniversário de 56 anos neste último domingo (30). As imagens foram gravadas pelo filho do sertanejo, Marcelo Morais, e republicadas no perfil da dupla e da própria morena.

Embora o assunto só tenha dominado a internet agora, três dias antes, os dois já haviam aparecido juntos em uma publicação feita pelo proprietário de um bar. Na ocasião, Giovani e Flávia posaram abraçados, e ela foi apresentada na legenda como: "sua amada Flávia".

Isso aconteceu poucos dias após Anna Carolina falar sobre o término do casamento. Giovani e a ex-companheira engataram um relacionamento em 2000 e se casaram dez anos depois, ou seja, 26 anos de união no total.