Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 36 milhões nesta terça-feira
Por AGÊNCIA BRASIL
Publicada em 01/09/2026 às 11h27
Nos acompanhe pelo Google News

 

A Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (1º) prêmio estimado em R$ 36 milhões. As seis dezenas do concurso 3.052 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

No último concurso, foram sorteados os números  11 - 15 - 20 - 21 - 38 - 48  e nenhum apostador acertou as seis dezenas. 

Geral sorteio
Imprimir imprimir