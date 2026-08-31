Marcos Rogério chega a 40,7% e tem quase o dobro do 2º colocado em pesquisa Veritá para o Governo de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 31/08/2026 às 15h19

PORTO VELHO, RO - O candidato ao Governo de Rondônia Marcos Rogério (PL) aparece na liderança da pesquisa de intenção de voto divulgada pelo Instituto Veritá, com 40,7% no cenário estimulado apresentado aos eleitores. O percentual coloca o candidato 18,3 pontos percentuais à frente do segundo colocado, Adailton Fúria (PSD), que registra 22,4%.

Em termos proporcionais, o índice alcançado por Marcos Rogério corresponde a aproximadamente 1,8 vez o percentual atribuído a Fúria, deixando o candidato do PL próximo de registrar o dobro das intenções de voto do adversário que ocupa a segunda posição.

A pesquisa perguntou aos entrevistados em quem votariam caso a eleição fosse realizada naquele momento e aqueles fossem os candidatos apresentados. Marcos Rogério aparece isolado na primeira posição, ultrapassando a faixa dos 40%, enquanto Fúria permanece pouco acima dos 22%.

Na terceira colocação está Expedito Netto (PT), com 10,3% das intenções de voto. A diferença entre Marcos Rogério e Expedito Netto chega a 30,4 pontos percentuais. Já entre Fúria e o candidato petista, a distância registrada pelo levantamento é de 12,1 pontos.

O levantamento também apresenta 11,6% classificados como “outros”. Outros 15% aparecem no agrupamento formado por eleitores que não souberam ou não responderam e por votos brancos ou nulos.

Com os resultados apresentados pelo Veritá, Marcos Rogério possui percentual superior à soma de Fúria e Expedito Netto. Juntos, os dois adversários registrados nominalmente na pesquisa alcançam 32,7%, enquanto o candidato do PL aparece com 40,7%. A diferença, nesse recorte, é de oito pontos percentuais.

A distância para Fúria também supera com folga a margem de erro informada pelo instituto. Enquanto Marcos Rogério aparece com 40,7%, o candidato do PSD registra 22,4%, formando uma diferença nominal de 18,3 pontos percentuais.

Considerando exclusivamente os três candidatos apresentados individualmente no gráfico divulgado pelo Instituto Veritá, Marcos Rogério concentra o maior percentual de intenção de voto. Fúria ocupa a segunda colocação e Expedito Netto aparece em terceiro.

A pesquisa foi realizada pelo Instituto Veritá entre os dias 24 e 28 de agosto de 2026. Segundo as informações apresentadas na divulgação, foram entrevistados 1.220 eleitores. A margem de erro informada é de três pontos percentuais.

O material divulgado pelo instituto informa ainda que a pesquisa foi realizada por iniciativa própria do Instituto Veritá e apresenta os registros RO-03403/2026 e BR-08653/2026.

Os números divulgados mostram, portanto, Marcos Rogério na liderança do cenário estimulado para o Governo de Rondônia, com 40,7%, seguido por Adailton Fúria, com 22,4%, e Expedito Netto, com 10,3%. A vantagem do candidato do PL sobre o segundo colocado é de 18,3 pontos percentuais, com um percentual aproximadamente 82% superior ao registrado por Fúria.