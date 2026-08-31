Maduro volta às redes, compartilha foto e garante:

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 31/08/2026 às 15h53

O ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, voltou a aparecer publicamente quase nove meses depois de ter sido detido em uma operação especial e secreta das autoridades americanas.

O ex-chefe de Estado sul-americano reapareceu de surpresa em sua conta oficial no X, compartilhando fotos suas dentro do Centro de Detenção do Brooklyn, onde está detido junto com sua esposa, Cilia Flores, desde o início do ano.

"Um pequeno presente de amor e esperança", escreveu na publicação, acrescentando:

"Quero que saibam que permanecemos firmes, com os corações cheios do amor de vocês, esse amor que chega até nós transformado em oração, em ação constante, em solidariedade e em verdadeiro apoio. Agradeço infinitamente por cada palavra, por cada gesto, por cada bênção."

Maduro também explicou que o compartilhamento das fotos é "um pequeno presente" para todos aqueles que o apoiam e, após citar uma passagem da Bíblia, afirmou que "Deus está conosco. Deus proverá. A Venezuela renascerá".

Embora as imagens tenham sido publicadas apenas neste domingo, 30 de agosto, elas aparecem registradas como tendo sido tiradas em 25 de junho, segundo o ABC. As fotos foram compartilhadas tanto pelo ex-presidente venezuelano quanto por seu filho, Nicolás Maduro Guerra. No entanto, não está claro quando, por quem elas foram tiradas e por que só foram divulgadas dois meses depois.

Nicolás Maduro está detido desde 3 de janeiro em uma prisão em Nova York, após ter sido capturado pelos Estados Unidos, junto com sua esposa, Cilia Flores, em Caracas.

O presidente deposto responde a quatro acusações, entre elas narcoterrorismo. Já Cilia Flores enfrenta três acusações.

Ambos negam as acusações apresentadas contra eles.

O início do julgamento de Nicolás Maduro está marcado para 1º de junho de 2027.