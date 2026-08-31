40ª Encontro de Magistrados(as) do TRT-14 debate eficiência, tecnologia e humanização na Justiça do Trabalho

Por CCOM/TRT-14 (Yonara Werri e Luiz Alexandre)

Publicada em 31/08/2026 às 17h01

O 40º Encontro de Magistrados(as) da Justiça do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) foi realizado de 25 a 27 de agosto, na sede da Escola Judicial do TRT-14 (Ejud-14), em Porto Velho. Com o tema “Magistratura em transformação: eficiência, fortalecimento e humanização”, o encontro promoveu três dias de formação, troca de experiências e reflexão sobre os desafios contemporâneos da magistratura.

Realizado em formato 100% presencial, o encontro debateu temas centrais como riscos psicossociais no trabalho, acidentes laborais, pesquisa patrimonial, análise de dados, inteligência artificial e as perspectivas para a magistratura brasileira.

Transformação e humanização

A solenidade de abertura contou com a diretora da Ejud-14, desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima; o presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 14ª Região (Amatra-14), juiz Carlos Antônio Chagas Júnior; e o diretor da Escola Superior da Magistratura Trabalhista da 14ª Região (Esmatra-14), José Roberto Coelho Mendes Júnior.

Antes disso, os presentes prestigiaram uma apresentação de dança protagonizada pela chefe da Seção de Aperfeiçoamento e Capacitação de Magistrados, Ana Paula Salvador, e o professor de dança Ray Quintino, da Escola de Dança Ray Quintino. O estilo de dança apresentado foi a bachata, originária da República Dominicana na década de 1960 e declarada oficialmente como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco.

Na sequência, a diretora da Escola Judicial fez uma brevíssima conexão da performance da servidora com as reflexões do professor e desembargador do TRT-3 (MG), Márcio Túlio Viana, em seu Ensaio “O Direito e a Bailarina”.

A desembargadora destacou ainda o simbolismo da 40ª edição, enfatizando que a inovação tecnológica não deve se sobrepor à essência do ato de julgar. “O desafio da magistratura contemporânea é ser cada vez mais eficiente sem deixar de ser humana; utilizar ferramentas modernas sem perder o olhar sensível sobre as histórias por trás de cada processo”, afirmou.

A diretora da Ejud-14 ressaltou que a programação foi desenhada para provocar a troca de experiências e o pensamento crítico. “A Justiça se transforma quando nós, que a fazemos diariamente, nos permitimos transformar. Este encontro é um espaço para conectar teoria, prática, inovação e, acima de tudo, para fortalecer o propósito da nossa instituição”, completou.

O presidente da Amatra-14 abordou os desafios relacionados à valorização profissional. Ele reforçou a atuação da Associação dos Magistrados(as) em defesa de melhorias para a categoria.

O representante da Esmatra-14, juiz José Roberto Coelho Mendes Júnior, chamou atenção para as transformações sociais e tecnológicas que alcançam a magistratura. Segundo ele, o desafio está em incorporar a modernidade sem abrir mão de um norte ético e protetivo, conciliando segurança jurídica com a sensibilidade de compreender o impacto real das decisões nas relações sociais.

Programação técnica

O evento priorizou a atualização profissional de alto nível. No primeiro dia, a juíza Mirella Cahú (TRT-13) palestrou sobre riscos psicossociais e a NR-01, estabelecendo a conexão entre saúde e ambiente laboral. Em seguida, o desembargador Carlos Eduardo Oliveira Dias (TRT-15) detalhou aspectos probatórios e processuais de acidentes de trabalho, reforçando o dever de responsabilidade e cautela na interpretação dos fatos.

Na quarta-feira (26/8), o juiz Marcos Vinícius Barroso, do (TRT-3) ministrou o minicurso sobre “Pesquisa patrimonial e análise de dados”, ferramentas estratégias para a eficiência processual, temas diretamente ligados à eficiência da atuação judicial.

A Inteligência Artificial dominou o debate na quinta-feira (27/8), com o juiz Fausto Siqueira Gaia (TRT-17). A palestra permitiu ampliar a discussão sobre as possibilidades de utilização dessa tecnologia no cotidiano da magistratura e os cuidados necessários para seu uso responsável.

A programação foi concluída com o Painel de Discussão “Desafios e Perspectivas da Magistratura Brasileira”, conduzido pelo juiz Felipe Augusto de Magalhães Calvet, vice-presidente de Assuntos Trabalhistas da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), que promoveu uma reflexão sobre o futuro da função judicial.

Cultura e integração

O encerramento do evento foi promovido pela Amatra-14 em um restaurante às margens do Rio Madeira, em Porto Velho. Integraram a mesa de honra o presidente do TRT-14, desembargador Ilson Alves Pequeno Junior; o vice-presidente e corregedor, desembargador Carlos Augusto Gomes Lôbo; a diretora da Ejud-14; a vice-diretora da Ejud-14, juíza do Trabalho Soneane Raquel; o presidente da Amatra-14; o diretor da Escola da Magistratura Trabalhista da 14ª Região (Esmatra-14), juiz do Trabalho José Roberto Coelho Mendes Júnior; e o representante da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB).

Na ocasião, o presidente enfatizou a relevância do Encontro. “Nosso tribunal está completando 40 anos de história e momentos como esse são muito importantes para fortalecermos os laços e estratégias nessa atuação conjunta entre todos que fazem parte da 14ª Região”, registrou.

Cesarineide agradeceu a Amatra-14 e a Esmatra-14 pela oportunidade do evento. “É de fundamental importância o fortalecimento dos laços e trabalhar a nossa saúde mental, e, ao mesmo tempo, prestigiar as tradições folclóricas, a arte e a cultura da nossa região norte. Agradeço também a Administração do tribunal por todo o apoio nesses dias de Encontro. Que continuemos sempre a ser eternos aprendizes para que possamos contribuir com uma sociedade com mais justiça social”, declarou.



A juíza Soneane Raquel também agradeceu a Amatra-14 e Esmatra-14 pela parceria. Esse momento contribui muito para o fortalecimento da categoria, ainda mais em meio às comemorações pelos 40 anos do TRT, e em 2027, dos 40 anos da Amatra-14”, afirmou.

Na oportunidade, o presidente da Amatra-14 conclamou um brinde em homenagem aos mais novos juízes e juízas vitalícios(as) da 14ª Região. Após, entregou um certificado de participação e lembranças regionais ao convidado especial da AMB, juiz Felipe Calvet.

Para a sociedade, o saldo do encontro é uma magistratura mais preparada para os novos desafios tecnológicos e sociais, garantindo respostas qualificadas e seguras à população.

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