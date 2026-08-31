Aromas e sabores atraem visitantes ao Pavilhão do Café na Agrotec

Por Jhon Silva

Publicada em 31/08/2026 às 16h26

Uma xícara, diferentes aromas e a oportunidade de descobrir novos sabores. Foi isso que levou Tete Frazão, moradora do bairro Embratel, a parar no Pavilhão do Café durante a Agrotec. Entre uma degustação e outra, ela conheceu um pouco mais sobre os cafés produzidos em Rondônia.

“Eu gosto muito de café e poder experimentar aqui é uma experiência diferente. A gente percebe que existem vários sabores e aromas e ainda conhece melhor aquilo que é produzido no nosso estado. Tem café para todos os gostos”.

A experiência também chamou a atenção de Karime Lôbo, professora de Geografia e moradora do bairro Pedrinhas. “É interessante porque não é somente tomar o café. A gente conhece a origem, conversa com quem produz e entende todo o trabalho que existe até chegar à nossa xícara. Isso faz a gente valorizar ainda mais o produto regional”.

Ao lado dela, o engenheiro Marcelo Barroso, também morador do bairro Pedrinhas, aproveitou para conhecer diferentes tipos da bebida. “A gente está acostumado com o café do dia a dia, mas aqui descobrimos sabores e formas de preparo diferentes. É uma oportunidade muito boa para conhecer a qualidade do café que Rondônia produz”.

Experiência chamou a atenção de Karime Lôbo

As experiências fazem parte do Pavilhão do Café – Sabores e Aromas do Campo, espaço da Agrotec dedicado à valorização da cafeicultura, com destaque para os Robustas Amazônicos produzidos em Rondônia.

Produtores, empreendedores e marcas apresentam seus produtos ao público, incluindo cafés que já conquistaram reconhecimento em concursos. Além das degustações, os visitantes podem acompanhar o caminho do grão, desde os cuidados na propriedade rural até a torra, comercialização e preparo da bebida.

O espaço também conta com o Lounge do Café, destinado a experiências, demonstrações e capacitações. A programação envolve temas como qualidade dos grãos, colheita e pós-colheita, torra, métodos de preparo, análise sensorial, agregação de valor e oportunidades de mercado.

Para o secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Douglas Bener, aproximar produtor e consumidor é uma das propostas do espaço. “O Pavilhão do Café mostra para o público a qualidade que temos dentro de Rondônia e, ao mesmo tempo, abre uma vitrine para nossos produtores apresentarem suas marcas, agregarem valor e conquistarem novos mercados”.

Para o prefeito Léo Moraes, o espaço evidencia uma produção que vem ganhando reconhecimento. “Quando o visitante experimenta o nosso café e conhece quem está por trás dessa produção, ele passa a enxergar ainda mais o valor do que temos aqui. É identidade, qualidade e geração de oportunidades caminhando juntas”.