Pronta para o Senado, Sílvia Cristina destaca experiência e compromisso com Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 31/08/2026 às 16h42

A candidata ao Senado Sílvia Cristina (PP) afirmou que está preparada para representar Rondônia e ampliar, no Senado, o trabalho desenvolvido ao longo de sua atuação como deputada federal. A declaração foi feita durante o lançamento da campanha de reeleição do deputado estadual Ismael Crispin, em São Miguel do Guaporé, no final de semana.

“Estou pronta e preparada para representar Rondônia no Senado. Como deputada federal, já provei que tenho capacidade de entregar resultados, em todas as áreas, e de trabalhar por nossa população. Quero fazer ainda mais como senadora”, assegurou Sílvia Cristina.

Para a candidata, a disputa pelo Senado representa o maior desafio de sua trajetória política. Ela afirmou, porém, que encara a campanha com disposição, confiança no trabalho realizado e contato direto com a população.

“Buscar o Senado é o nosso maior desafio na política. Mas, estou preparada, tenho coragem, determinação e vontade de cuidar da nossa gente. Por onde andamos, as pessoas reconhecem o nosso trabalho e manifestam apoio ao nosso nome. Nossa campanha é limpa, de pés nos chão e olho no olho do nosso povo”.

Sílvia participou do lançamento da campanha de Ismael Crispin ao lado do seu primeiro suplente, Marcelo Lucas, e fez questão de prestigiar o início da caminhada do deputado estadual à reeleição, destacando sua liderança e força política.