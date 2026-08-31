Pronta para o Senado, Sílvia Cristina destaca experiência e compromisso com Rondônia
Por Assessoria
Publicada em 31/08/2026 às 16h42
Nos acompanhe pelo Google News

A candidata ao Senado Sílvia Cristina (PP) afirmou que está preparada para representar Rondônia e ampliar, no Senado, o trabalho desenvolvido ao longo de sua atuação como deputada federal. A declaração foi feita durante o lançamento da campanha de reeleição do deputado estadual Ismael Crispin, em São Miguel do Guaporé, no final de semana.

“Estou pronta e preparada para representar Rondônia no Senado. Como deputada federal, já provei que tenho capacidade de entregar resultados, em todas as áreas, e de trabalhar por nossa população. Quero fazer ainda mais como senadora”, assegurou Sílvia Cristina.

Para a candidata, a disputa pelo Senado representa o maior desafio de sua trajetória política. Ela afirmou, porém, que encara a campanha com disposição, confiança no trabalho realizado e contato direto com a população.

“Buscar o Senado é o nosso maior desafio na política. Mas, estou preparada, tenho coragem, determinação e vontade de cuidar da nossa gente. Por onde andamos, as pessoas reconhecem o nosso trabalho e manifestam apoio ao nosso nome. Nossa campanha é limpa, de pés nos chão e olho no olho do nosso povo”.

Sílvia participou do lançamento da campanha de Ismael Crispin ao lado do seu primeiro suplente, Marcelo Lucas, e fez questão de prestigiar o início da caminhada do deputado estadual à reeleição, destacando sua liderança e força política.

Sílvia Cristina Senado Eleições 2026 Rondônia União Progressista campanha eleitoral Ismael Crispin São Miguel do Guaporé Marcelo Lucas deputada federal resultados representação política compromisso com Rondônia reeleição política rondoniense
Imprimir imprimir