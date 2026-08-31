Cauã Reymond chora ao relembrar infância pobre:

Por IG

Publicada em 31/08/2026 às 16h08

Apesar disso, o artista explicou que o avô o visitava a cada 15 dias e fazia compras para a casa. "Para comer manteiga e comer pão francês, que a gente não tinha [...] Fui muitas vezes para a escola com a roupa não lavada. E o meu avô deu dignidade. E eu sou muito grato. Descanse em paz", completou Cauã, que chorou logo em seguida.

Algum tempo antes de partir, seu avô foi diagnosticado com Alzheimer. Contudo, ainda lúcido, deixou para o neto uma lembrança mostrando que tinha muito orgulho de sua trajetória.

"Escreveu em um guardanapo no começo do Alzheimer que eu tinha começado uma carreira que ninguém na família tinha tentado, e que ele queria muito me ver brilhar. Logo depois, começou a perder a memória", lamentou.

Relação de pai e filha

Ao falar sobre sua família, durante a conversa com Marcos Mion, o ator destacou a relação de confiança que construiu com a filha, Sofia, de 14 anos, que teve com sua ex-mulher, Grazi Massafera.

"Eu entendi, em conversas com a psicóloga dela e com a Grazi, que se eu ficasse no lugar de pai, na adolescência, não ia dar certo. Eu fui amolecendo e encontrando esse lugar em que coisas muito íntimas dela, ela contou pra mim. Não troco isso por cinco Oscars", contou.

Cauã também disse que reza para o anjo da guarda antes de dormir com Sofia e que se diverte jogando videogame com a herdeira. “É maneiro pra caramba”, celebra.