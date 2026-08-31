Ticiane diz que semana de Tralli foi puxada com sabatinas

Por IG

Publicada em 31/08/2026 às 16h04

Ticiane Pinheiro confessou que viveu uma semana diferente em casa com o esposo, César Tralli. Enquanto ela estava em preparação para mais uma etapa do Dança dos Famosos, o jornalista comandava as sabatinas com candidatos à Presidência da República. Ela comentou sobre o assunto no Domingão.

"Fiquei pensando em você essa semana. Fiquei imaginando a casa de vocês. Porque era uma casa bem eclética: devia ser a Ticiane ensaiando a dança e o César Tralli se preparando para entrevistar os candidatos à Presidência da República", disse o apresentador Luciano Huck no último domingo (30).

Com o momento, Luciano Huck aproveitou e elogiou o desempenho de Tralli e Vasconcellos: "Parabéns para César Tralli, Renata Vasconcellos e toda a equipe do jornalismo, que cumpriram uma missão cívica essa semana entrevistando os candidatos à Presidência da República. Foi excelente poder ouvir esta conversa com todos eles", pontuou.

Sobre o Dança dos Famosos, Ticiane Pinheiro comentou que tem até sido uma mãezona para o seu grupo: "Eu gosto, quem ama, cuida", confirmou Ticiane, com referência à atual novela das nove da Globo. "Esse grupo tem uma energia muito legal, a gente se ama muito, a gente se apegou. A gente cuida um do outro. Eu sou a mais velha, então, acho que cuido como mãe mesmo", disse.