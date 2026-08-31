Amamentação é aliada na imunidade infantil, na saúde materna e na prevenção de doenças em Porto Velho

Por Taiana Mendonça

Publicada em 31/08/2026 às 16h20

Em alusão ao Agosto Dourado, mês de incentivo ao aleitamento materno, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) destaca a importância da amamentação como uma das principais estratégias de promoção da saúde e prevenção de doenças para bebês e mães. Além de garantir o desenvolvimento saudável da criança, o leite materno reduz o risco de infecções e impacta diretamente a rotina dos serviços de saúde.

O pediatra da rede municipal de saúde, Dr. César Oliveira, destaca que o aleitamento materno vai muito além da nutrição, é uma importante estratégia de proteção à saúde da criança e também traz benefícios significativos para a mãe.

“O leite materno é o alimento mais completo para o recém-nascido e para o lactente. Além de fornecer os nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento, contém anticorpos e diversos componentes imunológicos que ajudam a proteger o bebê contra infecções. É uma proteção que se renova a cada mamada”, explica o pediatra.

Segundo o médico, crianças em aleitamento materno apresentam menor risco de infecções respiratórias e gastrointestinais, incluindo formas graves que podem levar à desidratação e à necessidade de internação. Na prática, essa proteção também contribui para reduzir episódios de adoecimento e a procura por atendimentos de urgência e emergência.

Os benefícios, entretanto, não se limitam ao bebê. A amamentação fortalece o vínculo entre mãe e filho, favorece o contato afetivo e proporciona segurança e conforto ao bebê. Além disso, o ato de sugar estimula a liberação de ocitocina, hormônio que promove a contração do útero e favorece sua recuperação após o parto, além de contribuir para a redução do sangramento no período pós-parto.

“A produção de leite também aumenta o gasto energético da mãe e pode contribuir para a recuperação do peso adquirido durante a gestação, especialmente quando associada a hábitos de vida saudáveis. A amamentação ainda oferece benefícios maternos de longo prazo, como redução do risco de câncer de mama e de ovário”, acrescenta o Dr. César Oliveira.

Para a criança, os benefícios podem se estender muito além do período de amamentação. O aleitamento materno está associado a menor risco de obesidade e diabetes tipo 2 ao longo da vida e também a melhores resultados de desenvolvimento cognitivo.

“Por isso, sempre que possível, recomendamos o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida, sem necessidade de água, chás ou outros alimentos. A partir dos seis meses, inicia-se a alimentação complementar adequada, mantendo o leite materno até os dois anos ou mais. Amamentar é alimentar, proteger e fortalecer o vínculo entre mãe e bebê”, finaliza o pediatra.

Para assegurar que as mães recebam o suporte necessário para iniciar e manter a amamentação, a Semusa oferece acompanhamento desde as consultas de pré-natal nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). As equipes da Atenção Primária realizam orientações sobre pega correta, manejo de intercorrências e acompanhamento do crescimento do bebê.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, reforça o compromisso do município em acolher e orientar as famílias da capital durante esse processo. “Nosso objetivo é garantir que nenhuma mãe enfrente as dificuldades da amamentação sem suporte. As nossas Unidades Básicas de Saúde estão preparadas, com equipes capacitadas para oferecer um atendimento humanizado, seguro e de portas abertas para ajudar a proteger a saúde das nossas crianças desde os primeiros dias de vida”, destaca a secretária.

Para o prefeito Léo Moraes, incentivar a amamentação também significa fortalecer políticas de prevenção e cuidado desde os primeiros dias de vida.

“Apoiar a amamentação é investir na saúde das nossas crianças e das mães. Queremos garantir que as famílias tenham informação, acolhimento e acesso aos profissionais da nossa rede para enfrentar as dificuldades e viver esse momento com mais segurança”, afirmou o prefeito Léo Moraes.

A orientação da Semusa é que mães que enfrentem dificuldades no processo de amamentação procurem a UBS mais próxima de sua residência para receber atendimento com as equipes de enfermagem e multiprofissionais da rede municipal.