Melody fala de fake news sobre sua vida sexual:

Por IG

Publicada em 31/08/2026 às 16h11

Melody, 19, surpreendeu ao usar as suas redes sociais neste sábado (29) para falar com os seus seguidores e comentar sobre o fato de estar sendo vinculada a notícias falsas. Cansada, a cantora fez um desabafo nos stories do Instagram e lamentou que alguns perfis de fofoca estariam propagando informações inventadas sobre ela, inclusive envolvendo sua vida íntima e sexual.

Irritada com a situação, a compositora afirmou que esses conteúdos não fazem parte da história dela e tratam de assuntos que ela nunca pretendeu abrir ao público.

"Várias páginas de fofoca tão postando notícias sobre mim que não são verdades e que eu não sei de onde tiraram. Sinceramente isso tá me chateando bastante porque eu vejo que é no intuito de me prejudicar", disse.

Em seguida, Melody fez questão de listar uma sequência de matérias falsas que a envolveram nos últimos dias. "Nesses dias foi por causa de negócios de 50 milhões, estando solteira, uma notícia muito fútil e que eu nunca disse. Depois eu vi alguma coisa relacionada com a Maisa, uma menina que eu admiro desde pequena. Depois eu vi uma matéria dizendo de uma rivalidade minha com a Ana Castela... pegaram uma entrevista antiga que eu dei há muito tempo atrás, criando uma certa rivalidade. E hoje apareceu um trem de virgem", continuou.

Além disso, nesse último caso, a famosa foi bastante categórica ao reforçar que o conteúdo é completamente inventado.

Hoje saiu matérias dizendo que com 19 anos eu sou virgem. Gente, eu nem mostro direito a minha vida pessoal para vocês porque eu realmente gosto de trazer trabalho, música, feat, álbumMelody, cantora.

"Então, jamais eu ia trazer um assunto desse, ainda mais hoje em dia com a estrutura que eu estou criando pra minha carreira. Se vocês verem essas matérias, realmente, é fake, é fake, eu juro pra vocês", disparou.

Por fim, Melody pediu para que as pessoas e os administradores das páginas parem de propagar inverdades sobre ela. "Querendo ou não isso me prejudica. Eu não estou fazendo nada para atacar ninguém, não estou fazendo nada pra prejudicar ninguém, e eu acho muito injusto", concluiu.

Melody no Rock in Rio

Grande parte dos artistas sonha em se apresentar no Rock in Rio e realizar esse desejo. Além disso, sua primeira participação na versão carioca do festival será no show de Hitmaker. Melody está confirmada no show que acontece no dia 4 de setembro, no Espaço Favela.

O outro convidado de Hitmaker, que promete ainda outras surpresas, será MC Jhow. “Estou preparando um show muito especial para o Rock in Rio. O Espaço Favela tem uma energia muito própria”, disse a cantora em entrevista à Veja.

Embora a felicidade seja grande, ela não esconde a ansiedade, mas destacou que c olocará o público para dançar. “Não posso contar tudo ainda, senão perde a graça, né? Mas a gente está preparando uma participação bem animada”, disse.