Famílias celebram último dia de uma Agrotec marcada por experiências e negócios

Por Jhon Silva

Publicada em 31/08/2026 às 16h23

Dos 8 aos 76 anos. Quatro pessoas da mesma família e três gerações percorrendo juntas os espaços da Agrotec 2026. No último dia da feira, neste domingo (30), Dilson João, de 76 anos, e a esposa Sandra Amorim, de 70, levaram a filha Alessandra Amorim e a neta Maria Luiza, de apenas 8 anos, para aproveitar a programação no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.

“Para nós foi um passeio muito especial. A gente vê o campo, os animais, os produtos e tanta coisa que é feita aqui na nossa região. E o melhor é poder viver isso junto com a família, trazendo nossa neta para conhecer também”, contou Dilson.

Sandra aproveitou para percorrer os espaços e experimentar os produtos regionais. “A gente vai caminhando e sempre encontra alguma coisa diferente. Tem comida, café, animais e muita coisa bonita para conhecer. Foi um domingo muito agradável e uma oportunidade de reunir a família”.

Para Alessandra, acompanhar a reação da pequena Maria Luiza tornou a visita ainda mais especial. “Ela ficou encantada com tudo, principalmente com os animais. É muito bom ter um evento onde os adultos aproveitam, mas as crianças também aprendem e se divertem. Com certeza fica uma lembrança para ela”.

E eles não foram os únicos a escolher o último dia para um passeio em família. Do bairro Castanheira, o vendedor Michel Correa esteve na Agrotec acompanhado da esposa, Rubia Souza, designer, e de Silene Souza, dona de casa.

“A gente veio conhecer e acabou encontrando muita coisa para fazer. É um evento completo, onde podemos passear, experimentar produtos e conhecer melhor o trabalho de quem produz na nossa região”, contou Michel.

Durante os cinco dias, essa circulação de visitantes também representou oportunidade para quem estava expondo. Agricultura familiar, cafés, mel, mandioca, artesanato, agroindústrias, pecuária e piscicultura encontraram na feira uma vitrine para apresentar produtos, conquistar consumidores e gerar negócios.

No Espaço da Piscicultura, os peixes também chamaram a atenção do público. Espécies ornamentais dividiram espaço com peixes amazônicos e tecnologias ligadas à atividade, aproximando visitantes de um setor com forte presença na economia regional.

Para o aquarista Rayque Bonazza, a participação superou as expectativas. “Foi um espaço que despertou muita curiosidade. Tivemos famílias, crianças e pessoas que nunca tinham tido esse contato tão próximo com os peixes ornamentais e espécies da Amazônia. Conseguimos apresentar nosso trabalho, trocar conhecimento e mostrar o potencial que a piscicultura tem”.

O secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Douglas Bener, avaliou que o movimento do público refletiu diretamente nos resultados alcançados pelos expositores.

“A feira termina, mas o resultado continua. Foram produtores apresentando suas marcas, conquistando clientes e fazendo conexões que podem gerar negócios durante muitos meses. Ver as famílias circulando e os expositores satisfeitos mostra que conseguimos construir uma Agrotec maior e mais próxima da população”.

Em sua segunda edição, a Agrotec ultrapassou R$ 91 milhões em volume de negócios, considerando vendas concretizadas, negociações em andamento e negócios prospectados para depois da feira. Em 2025, a primeira edição havia alcançado R$ 34 milhões.

Para o prefeito Léo Moraes, os números se somaram a outro resultado deixado pelos cinco dias de programação, a aproximação entre quem produz e quem consome.

“Os mais de R$ 91 milhões mostram a força econômica da Agrotec, mas cenas como famílias inteiras conhecendo nossos produtores também representam o sucesso da feira. Conseguimos gerar negócios, valorizar aquilo que é nosso e aproximar gerações do campo e da produção regional. A Agrotec termina maior e já deixa uma expectativa ainda maior para 2027”.