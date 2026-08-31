Imprensa ampliou alcance da Agrotec em Rondônia

Por Jhon Silva

Publicada em 31/08/2026 às 16h42

Câmeras, microfones e entradas ao vivo fizeram parte da rotina da Agrotec 2026 nos principais veículos de comunicação de Rondônia.

Durante a feira, profissionais de televisão, rádio, portais, jornais e redes sociais acompanharam a programação e levaram para milhares de pessoas, detalhes da feira que aconteceu no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.

A cobertura ajudou a apresentar histórias de produtores rurais, agricultores familiares e empreendedores, além de divulgar tecnologias, oportunidades de negócios, gastronomia, investimentos e diferentes cadeias produtivas presentes no evento.

A Prefeitura disponibilizou estrutura e criou um corredor de apoio para os principais meios de comunicação.

Para o prefeito Léo Moraes, o trabalho dos veículos também contribuiu para aproximar a população das ações realizadas durante a feira. “A Agrotec reuniu quem produz, empreende e movimenta nossa economia, e a imprensa teve um papel essencial para levar essas histórias muito além da feira. Foi também uma forma de garantir transparência e mostrar para a população a força e o potencial de Porto Velho”.

Segundo Douglas Benner, Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento (Semagric), o trabalho dos comunicadores foi importante para mobilizar a sociedade. “As equipes dos principais veículos de comunicação deram mais visibilidade e transparência ao evento”.

Durante a programação, a Secretaria Municipal de Comunicação (Secom) prestou suporte aos veículos, facilitando o acesso às informações, fontes e atividades da feira.

Para o secretário municipal de Comunicação, Francisco Costa, a presença da imprensa foi fundamental para ampliar o alcance do evento. “A imprensa fez a Agrotec chegar a quem não pôde estar presente. Foram reportagens, entrevistas e conteúdos que deram visibilidade aos nossos produtores e mostraram a força do setor produtivo. A Secom trabalhou para garantir acesso à informação e suporte aos profissionais durante toda a cobertura”.