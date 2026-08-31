TRE Rondônia marca recontagem de votos em cidade do interior após reconhecer fraude à cota de gênero

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 31/08/2026 às 14h40

PORTO VELHO, RO - A Justiça Eleitoral marcou para o dia 8 de setembro de 2026 a nova totalização dos votos da eleição para vereador de Castanheiras, realizada em 2024. O procedimento será feito publicamente, a partir das 11h30, no Fórum Eleitoral de Rolim de Moura, e poderá alterar a composição das vagas da Câmara Municipal depois que o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia reconheceu fraude à cota de gênero na lista de candidatos do Partido Progressistas.

A determinação foi assinada pela juíza eleitoral Ane Bruinjé, da 15ª Zona Eleitoral. Durante o procedimento, serão retirados da contagem os votos recebidos pelo PP na eleição proporcional e refeitos os cálculos utilizados para distribuir as cadeiras entre os partidos. Somente com a conclusão dessa nova totalização será oficialmente conhecida a composição resultante da decisão do TRE-RO.

A medida é consequência do Acórdão nº 144/2026, pelo qual o Tribunal Regional Eleitoral reformou a sentença que havia rejeitado a acusação de fraude. A Corte concluiu que as candidaturas de Solange Albino Teodoro de Freitas e Ana Maria Gonçalves da Silva foram utilizadas de forma fictícia na composição da lista proporcional do Progressistas em Castanheiras. As duas receberam três votos cada nas eleições municipais de 2024.

Com o reconhecimento da fraude, o TRE-RO determinou a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários, documento que sustentava a participação da chapa proporcional do PP na eleição. Também foram determinados a cassação dos diplomas dos candidatos eleitos vinculados à lista, a nulidade dos votos nominais e dos votos atribuídos à legenda e o recálculo da distribuição das vagas.

O tribunal ainda declarou Solange Albino Teodoro de Freitas e Ana Maria Gonçalves da Silva inelegíveis por oito anos. Para os demais integrantes da chapa do Progressistas, a Corte afastou a inelegibilidade por entender que não havia prova individualizada suficiente de participação direta ou concordância com a fraude, embora eles permaneçam sujeitos aos efeitos da anulação dos votos e da cassação da chapa.

A decisão do TRE-RO representou uma mudança em relação ao julgamento realizado inicialmente na 15ª Zona Eleitoral. Em primeira instância, o juiz Artur Augusto Leite Junior havia julgado improcedente a ação que investigava as candidaturas femininas. Naquele momento, a Justiça Eleitoral considerou que não havia provas robustas suficientes para concluir que as candidaturas haviam sido lançadas apenas para completar o percentual mínimo de mulheres exigido para a formação da lista partidária.

A sentença de primeiro grau apontou que a votação reduzida, isoladamente, não seria suficiente para caracterizar uma candidatura fictícia. Também considerou registros apresentados no processo sobre participação em reuniões, eventos e outras atividades de campanha. A conclusão inicial foi de que existiam elementos mínimos de atuação eleitoral e, diante da ausência de prova considerada inequívoca naquele julgamento, os pedidos foram rejeitados.

A decisão, porém, foi questionada por meio de recursos apresentados ao TRE-RO. O Ministério Público Eleitoral, Paulo Gonçalves Borges e Levy Tavares defenderam que o conjunto das provas demonstrava que as duas candidaturas femininas não haviam sido efetivamente conduzidas com o objetivo de disputar votos. A Procuradoria Regional Eleitoral também se manifestou pelo reconhecimento da fraude.

Ao julgar os recursos, o tribunal analisou conjuntamente a votação obtida pelas candidatas, a atividade de campanha, a movimentação financeira e o conteúdo de provas digitais apresentadas no processo. No entendimento que prevaleceu, não havia demonstração de campanha própria minimamente consistente por parte das duas candidaturas. O acórdão também registrou que a atuação nas redes sociais esteve mais relacionada à promoção de terceiros do que à busca de votos para as próprias candidatas.

No caso de Solange, o julgamento também considerou uma conversa registrada em ata notarial. Segundo o voto que prevaleceu, o conteúdo atribuído à candidata indicava que ela não desejava disputar a eleição, não havia realizado campanha e teria aceitado participar da lista partidária por razões diferentes de uma candidatura eleitoral efetiva. Esse elemento foi analisado em conjunto com os três votos recebidos, a falta de movimentação financeira relevante e a reduzida atividade de campanha.

O TRE-RO concluiu que a soma dessas circunstâncias demonstrava que as candidaturas femininas haviam sido usadas para permitir formalmente que o Progressistas atingisse a quantidade mínima necessária de mulheres na lista de candidatos. O partido lançou nove candidaturas proporcionais em Castanheiras, sendo seis masculinas e três femininas. Dessa forma, cada candidatura feminina era necessária para que a legenda cumprisse o percentual mínimo exigido.

O resultado do julgamento foi a reforma da sentença de primeira instância. Por maioria, os integrantes do TRE-RO acompanharam o entendimento divergente apresentado pelo juiz Kherson Maciel Gomes Soares, que passou a ser o relator para o acórdão. O dispositivo determinou expressamente a cassação da chapa proporcional, a perda dos diplomas vinculados a ela, a anulação dos votos recebidos pelo PP e a realização de uma nova contagem para redistribuir as vagas.

Depois do julgamento principal, foram analisados embargos de declaração, resultando no Acórdão nº 239/2026. Conforme a decisão agora assinada pela 15ª Zona Eleitoral, esse julgamento não modificou o resultado anteriormente estabelecido pelo TRE-RO. Com isso, tornou-se necessária a adoção das medidas práticas para refazer a totalização da eleição proporcional de Castanheiras.

O procedimento não pôde ser realizado imediatamente porque, segundo certidão da chefia do Cartório Eleitoral juntada ao processo, o Sistema de Totalização do Tribunal Superior Eleitoral está em manutenção até 4 de setembro de 2026. Diante dessa situação, a cerimônia pública foi agendada para quatro dias depois, em 8 de setembro.

O reprocessamento será realizado presencialmente na sede do Fórum Eleitoral de Rolim de Moura, localizada na Avenida São Luiz, nº 4557, no Centro. A Justiça Eleitoral determinou que o Ministério Público Eleitoral, a Ordem dos Advogados do Brasil, os partidos políticos, a Câmara Municipal de Castanheiras e demais interessados sejam formalmente comunicados sobre a data, horário e local, com possibilidade de acompanhamento presencial.

Durante a cerimônia, o sistema deverá excluir todos os votos declarados nulos em razão da cassação da chapa proporcional do Progressistas e realizar novamente os cálculos usados na distribuição das cadeiras. A nova totalização indicará quais candidatos passarão a ocupar as vagas depois da retirada dos votos do PP.

A juíza Ane Bruinjé também determinou que o Cartório Eleitoral prepare previamente os procedimentos técnicos e administrativos necessários para o reprocessamento. Após a conclusão, os relatórios produzidos pelo sistema deverão ser anexados ao processo, com a certificação do novo resultado e a adoção das medidas decorrentes da nova composição das vagas.

A alteração efetiva na Câmara Municipal, portanto, dependerá do resultado obtido pelo sistema na cerimônia de 8 de setembro. A decisão atual não antecipa quais candidatos ficarão com as cadeiras após a recontagem. O que já está determinado é que os votos do Progressistas não participarão do novo cálculo e que a distribuição será refeita a partir dessa exclusão.



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