Giovani surge de mãos dadas com nova namorada

Por IG

Publicada em 31/08/2026 às 16h01

O cantor Giovani, da dupla com Gian, surgiu de mãos dadas com a nova namorada no último domingo (30), enquanto celebrava seu aniversário no interior de São Paulo. O vídeo foi divulgado cerca de 24 horas após a ex-mulher do cantor expor o fim do relacionamento.

No vídeo, publicado nas redes sociais do cantor e dos responsáveis pelo evento, Giovani aparece de mãos dadas com uma jovem, identificada apenas como Flávia. Juntos, eles caminham cercados por amigos e pelo irmão do cantor, enquanto tocavam e cantavam em uma celebração de Folia de Reis em homenagem ao aniversário de Giovani.

A festa seguiu por todo o domingo, com música ao vivo e parabéns ao lado da nova namorada.

Nas redes sociais, alguns internautas ressaltaram a rapidez do cantor em expor a nova namorada, enquanto outros destacaram a semelhança entre ela e a ex-companheira. “Pior de tudo é não respeitar aquela pessoa com quem viveu muitos anos. Não deu mais para viver junto? Normal, mas o respeito e a consideração pela pessoa vêm primeiro”, disse uma internauta.