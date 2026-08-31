Nove disputam duas vagas ao Senado em Rondônia, calor excessivo mesmo com as chuvas, deputado lança campanha em Porto Velho

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 31/08/2026 às 14h00

Deputado – Foi dos mais prestigiados o lançamento da candidatura do deputado Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno) à reeleição na sexta-feira (28) em Porto Velho. Cerca de 600 pessoas identificadas com o trabalho de Jean Mendonça participaram do evento na Avenida Calama, no Bairro Planalto um dos mais populosos da capital. O parlamentar já foi vereador e prefeito de Pimenta Bueno, está no segundo mandato consecutivo e trabalha para o terceiro. Jean Mendonça integra a Mesa Diretora da Ale-RO como corregedor parlamentar e é membro do Parlamento Amazônico, que congrega nove Estados da Região Norte. Mendonça tem domicílio eleitoral em Pimenta Bueno, mas atua na maioria dos demais municípios, inclusive em Porto Velho, com a liberação de emendas parlamentares para investimentos em saúde, educação, estradas, cultura, esportes, assistência social favorecendo municípios, entidades, associações de bairros e de produtores rurais.

Calor – Estamos no período de Verão Amazônico (julho a novembro, quando durante meses não chove na região. Apesar das chuvas esparsas dos últimos dias, em algumas ocasiões até com queda de granizo, a temperatura continua elevada tanto em Porto Velho como nas cidades do interior. A média de temperatura na última semana foi de 33 graus, mas nos últimos dias houve períodos em que chegou a 39 graus. A expectativa para a semana não é diferente. Segundo institutos especializados em meteorologia, a média estará em torno de 37 graus. A região realmente é de forte calor, mas também de muita umidade, o que ajuda a amenizar a situação. Em Rondônia, o uso do ar-condicionado em casa, no trabalho, no carro, não é luxo, mas sim necessidade, bem diferente das demais regiões do País. Até novembro o rondoniense terá que conviver com muito calor.

Senado – Rondônia tem nove candidatos para as duas vagas de senador e promete disputa das mais ferrenhas na decisão de quais serão os eleitos, já que os dois detentores das cadeiras, Confúcio Moura, e Marcos Rogério, presidentes regionais do MDB e PL, respectivamente, não são candidatos. Confúcio está se despedindo da política, onde, além de senador, já foi prefeito de Ariquemes, secretário de Estado da Saúde, deputado federal e governador. Já Rogério (ex-vereador em Ji-Paraná e ex-deputado federal) é candidato a governador. Assim as duas das três vagas de senador (a terceira é de Jaime Bagattoli (PL), que tem mais 4 anos de Congresso Nacional, já que o mandato de senador é de oito anos. Estão na relação dos postulantes ao Senado os nomes de os deputados federais Fernando Máximo (PL) e Sílvia Cristina (PP); ex-senador e ex-prefeito de Ji-Paraná, Acir Gurgacz (PDT); Bruno Scheidt (PL), pecuarista, e Mariana Carvalho (Republicanos), ex-vereadora e ex-deputada federal.

Senado II – Os deputados Fernando Máximo e Sílvia Cristina foram os mais bem votados nas eleições gerais de 2022, somaram 85.596 votos e 64.941 votos, respectivamente. Nas eleições deste ano, ambos são candidatos ao Senado e com chances reais de sucesso, segundo pesquisas realizadas recentemente por institutos e empresas especializadas. Também despontam nas pesquisas os nomes de Acir Gurgacz, que preside o PDT. A ex-deputada, Mariana Carvalho completa a lista dos cinco nomes que mais se destacam nas sondagens de votos realizadas no Estado, após as convenções partidárias, para escolha dos candidatos aos diversos cargos eletivos, que foram encerradas no dia 15 de agosto. No dia seguinte foi iniciada a campanha e os candidatos botaram o pé na estrada em busca de os votos dos eleitores. Já as empresas de pesquisas estão em campo acompanhando os trabalhos dos candidatos na luta pelo voto.

Senado III – No segundo grupo de candidatos ao Senado estão a advogada e jornalista Luciana Oliveira, do PT; o engenheiro Thulio Santiago Castro (Missão); ex-secretário de Estado, Luís Fernando (PSD) e Aires Mota, do Avante. Luciana é militante ativa do PT, e certamente terá uma boa parte dos votos dos petistas, que são fiéis à legenda. Já Luís Fernando tem uma boa passagem pela área de Finanças do Governo do Estado e um bom trânsito junto aos prefeitos. Thulio é engenheiro e, exemplo de Mota correm “por fora” e, como em eleições não há como prever, antecipar quais serão os vencedores. A aceleração da campanha devido à proximidade das eleições certamente trará uma visão macro sobre o futuro político de Rondônia, na busca pelas duas vagas ao Senado. Mas a expectativa é que teremos disputa equilibrada entre ao menos cinco dos nove candidatos que estão concorrendo. Quem viver verá...

Respigo

Impressiona e, ao mesmo tempo assusta o volume de apreensões de drogas ao longo da BR 364 no trecho entre Porto Velho a Vilhena (cerca de 700km). Diariamente a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), polícias Civil e Militar, apreendem veículos com drogas camufladas em alguma parte +++ A maioria oriunda da Bolívia e tendo como destinos Estados do Sul, centro-oeste e Nordeste. Calcula-se o volume de drogas que passa sem que as polícias consigam detectar +++ Os debates no rádio e na TV de os candidatos a governador de Rondônia, ainda, não ganhou repercussão junto ao eleitorado. Mas nos que serão realizados na última semana, que antecede as eleições certamente teremos um volume maior de debates +++ É que a medida que as eleições vão chegando aumenta a tensão entre os candidatos e eleitores. Muitas eleições são decididas às vésperas e, a sucessão estadual não deverá ser diferente +++ O Palmeiras tropeçou ao empatar (1x1) com um dos últimos colocados do Campeonato Brasileiro, o Mirassol. O Flamengo, segundo colocado goleou (3x0)o .Botafogo e ficou a quatro pontos do Palmeiras, mas tem um jogo a menos +++ Remo e Coritiba jogam hoje (31) no Mangueirão em Belém, às 20h. O Remo é o vice lanterna (23 pontos) e o Coritiba o nono, 34 pontos +++

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