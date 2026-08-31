Prefeitura de Jaru abre consulta pública sobre uso de bicicletas elétricas

Por ASSESSORIA

Publicada em 31/08/2026 às 15h00

A Prefeitura de Jaru abriu Consulta Pública sobre a circulação e uso de patinetes elétricos, bicicletas elétricas, ciclomotores e outros equipamentos de mobilidade individual no município de Jaru.

O objetivo da consulta é ouvir a opinião da sociedade sobre a circulação dos veículos citados, mapeando as dificuldades, experiências, opiniões e sugestões da população para dar embasamento à elaboração de uma proposta legislativa municipal para regulamentar a utilização dos equipamentos de mobilidade individual.

As perguntas abordam temas como segurança dos condutores, pedestres e demais usuários de vias e espaços públicos, uso da infraestrutura urbana e espaços públicos, acessibilidade, fiscalização e possíveis medidas de ordenamento relacionadas à realidade municipal.

Todos os dados pessoais coletados na consulta pública são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, e sua utilização é proibida para fins que sejam distintos do tema da pesquisa.