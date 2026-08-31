Copa Lilás reúne esporte, saúde e ações de proteção às mulheres em Guajará-Mirim

Por ASSESSORIA

Publicada em 31/08/2026 às 15h26

A promoção da saúde, da conscientização e do enfrentamento à violência contra a mulher marcaram a realização da Copa Lilás – Esporte, Saúde e Proteção às Mulheres, promovida pela Unidade Básica de Saúde Delta Oliveira Martinez, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Guajará-Mirim.

A ação aconteceu na última sexta-feira, 28 de agosto, no Ginásio Municipal Poliesportivo Afonso Rodrigues, como parte da programação alusiva à campanha Agosto Lilás.

A iniciativa teve como objetivo promover a conscientização, a prevenção e o enfrentamento à violência contra a mulher, aliando atividades esportivas à oferta de serviços de saúde e orientações à população.

Saúde, prevenção e atendimento à população

Durante a programação, foram disponibilizados diversos atendimentos e serviços, incluindo atendimento médico e de enfermagem, fisioterapia, vacinação e testes rápidos, além de orientações relacionadas à saúde, prevenção e proteção das mulheres.

A ação contou com a participação da UBS Carlos Chagas, da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS) e da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo (SEMCET), fortalecendo a integração entre diferentes setores do município e ampliando o acesso da população aos serviços públicos.

Esporte como ferramenta de conscientização

Um dos destaques da programação foi a realização da Copa Lilás, utilizando o esporte como instrumento de integração, conscientização e valorização das mulheres.

Mais do que uma competição esportiva, o evento proporcionou um espaço de convivência, diálogo e reflexão sobre a importância do respeito, da igualdade e da construção de uma sociedade livre da violência contra a mulher.

Agosto Lilás: compromisso com a proteção das mulheres

O Agosto Lilás é um período de mobilização e conscientização sobre o enfrentamento à violência contra a mulher, incentivando a sociedade a conhecer os diferentes tipos de violência, reconhecer sinais de alerta e buscar apoio quando necessário.

Por meio de ações como a Copa Lilás, Guajará-Mirim reforça a importância do trabalho integrado entre saúde, assistência social, esporte e demais setores da rede de proteção, aproximando os serviços da comunidade e fortalecendo as políticas públicas voltadas às mulheres.

A Secretaria Municipal de Saúde destacou a participação dos profissionais e instituições envolvidas na realização da ação.

A UBS Delta Oliveira Martinez reafirma seu compromisso com a promoção da saúde, a prevenção da violência e a construção de uma sociedade em que todas as mulheres possam viver com dignidade, segurança e respeito.