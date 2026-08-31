SEMAS promove caminhada em Rolim de Moura e reforça ações de prevenção e combate à violência contra a mulher

Por assessoria

Publicada em 31/08/2026 às 15h04

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) realizou, na manhã desta segunda-feira, 31, uma caminhada de conscientização na região central de Rolim de Moura, com o objetivo de reforçar a importância da prevenção e do combate à violência contra a mulher.

A mobilização contou com a participação da secretária municipal de Assistência Social, Sandra Miranda, que acompanhou o ato ao lado da equipe da SEMAS e demais participantes, levando à população uma mensagem de respeito, dignidade, proteção e enfrentamento a todas as formas de violência contra as mulheres.

A caminhada também buscou ampliar a conscientização da sociedade sobre a importância da informação e do fortalecimento das políticas públicas de proteção. A SEMAS destaca que mulheres que enfrentam situações de violência precisam conhecer seus direitos e ter acesso à orientação e aos serviços da rede de proteção.

Durante a atividade, Sandra Miranda ressaltou que o enfrentamento à violência contra a mulher precisa envolver toda a sociedade.

“Precisamos falar sobre a violência contra a mulher e fortalecer cada vez mais as ações de prevenção. A informação ajuda a romper ciclos de violência e permite que as mulheres conheçam seus direitos e saibam onde buscar ajuda. A SEMAS está comprometida em acolher, orientar e fortalecer essa rede de proteção”, destacou a secretária.

O prefeito Aldo Júlio reforçou que o município tem o compromisso de apoiar ações que contribuam para a proteção e a garantia dos direitos das mulheres.

“Combater a violência contra a mulher é uma responsabilidade de todos. O poder público precisa estar presente, fortalecendo as políticas de proteção, orientação e prevenção. Queremos uma Rolim de Moura onde as mulheres sejam respeitadas, tenham seus direitos garantidos e possam viver com segurança e dignidade”, afirmou o prefeito.