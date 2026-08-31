Por ASSESSORIA

Publicada em 31/08/2026 às 15h31

Ji-Paraná dá início às comemorações da Semana da Pátria 2026! Nesta terça-feira, 1º de setembro, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da SEMED, convida toda a comunidade para participar da abertura oficial da Semana da Pátria.

Local: 2º Batalhão da Polícia Militar

Horário: 7h30

Será um momento especial de civismo, respeito aos símbolos nacionais e valorização da nossa história, reunindo a comunidade em uma programação que reforça os valores de cidadania e amor pelo Brasil.

Participe conosco!