Prefeitura informa que Laboratório Muncipal não funcionará na próxima sexta-feira (4)

Por ASSESSORIA

Publicada em 31/08/2026 às 15h17

Sabe aquela sensação de chegar num lugar e perceber que tudo tá ficando melhor, mais cuidado, mais seu? É exatamente isso que tá acontecendo em Espigão d'Oeste, e você é parte fundamental dessa transformação.

Nesta sexta feira, dia 04 de setembro, não teremos atendimento ao público no laboratório. O motivo é simples e importante: estamos instalando novos equipamentos e realizando o treinamento da nossa equipe para atender você com mais agilidade, mais qualidade e mais dignidade.

Na prática, isso significa menos tempo de espera, mais exames disponíveis e profissionais ainda mais preparados pra cuidar de quem realmente importa: você, Espigãoense. Cada investimento em estrutura e em pessoas é um compromisso com o cidadão, porque serviço público bom é aquele que chega até você do jeito que você merece.

Isso aí não é parada. É evolução. É Espigão d'Oeste se reinventando pra servir melhor.

O atendimento retorna na terça feira, dia 08 de setembro, já que a segunda, 07/09, é feriado nacional da Independência do Brasil. Em caso de dúvidas, procure a Secretaria de Saúde. Estamos aqui pra servir você.

Espigão d'Oeste transforma vidas. E você faz parte dessa transformação.