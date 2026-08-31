Copa Rural de Futsal começa com festa do esporte na comunidade Rio Claro

Por ASSESSORIA

Publicada em 31/08/2026 às 15h13

O esporte movimentou a comunidade Rio Claro neste final de semana com a abertura da Copa Rural de Futsal, reunindo atletas, famílias e a comunidade em um grande momento de integração e incentivo ao esporte.

A programação começou com o Torneio de Abertura das categorias Sub-10, Sub-12 e Sub-14, e a garotada deu um verdadeiro show em quadra! Com muita disposição, talento e espírito esportivo, os jovens atletas mostraram que o futuro do futsal está sendo construído desde cedo.

Logo após as disputas das categorias de base, aconteceu a abertura oficial da Copa Rural de Futsal, dando início a mais uma competição que fortalece o esporte amador e promove a união entre as comunidades rurais.

A Prefeitura de Espigão do Oeste, por meio da SEMELC, em parceria com a Câmara Municipal, segue apoiando e incentivando o esporte em todas as regiões do município, criando oportunidades para atletas de todas as idades.

Esporte que transforma, aproxima e revela talentos!