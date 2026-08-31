Audiência pública apresenta revisão do PPA e planejamento orçamentário para 2027 em Vilhena

Por ASSESSORIA

Publicada em 31/08/2026 às 15h10

A Prefeitura de Vilhena realizou, na noite desta quinta-feira, 27, no plenário da Câmara Municipal, audiência pública para apresentar a revisão do Plano Plurianual (PPA) 2026–2029 e as propostas da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2027. A apresentação das peças de planejamento teve transmissão ao vivo no canal oficial do município no youtube e foi conduzida pelo prefeito Flori Cordeiro, que também apresentou um balanço das ações e investimentos em execução no município ao longo de 2026.

A audiência integra o processo de revisão do planejamento municipal e definição das prioridades para o próximo ano. A LDO estabelece as diretrizes e prioridades que orientarão a elaboração do orçamento, enquanto a LOA detalha a previsão de receitas e despesas para 2027. Já o PPA organiza os objetivos e metas da administração para o período de quatro anos. A Secretaria Municipal de Planejamento coordena a elaboração e o acompanhamento desses instrumentos.

Durante a apresentação, o prefeito destacou que o planejamento parte das demandas apontadas pela própria população. Em 2025, uma pesquisa popular foi realizada para subsidiar a elaboração do PPA e orientar as prioridades do município. Saúde foi indicada por 84,49% dos participantes, seguida por Educação, com 70,20%, e Infraestrutura, com 39,18%. Entre as obras apontadas como prioridades pela população estão ações de drenagem e pavimentação, construção e ampliação de unidades de saúde e melhorias na iluminação pública. Parte dessas demandas já está contemplada no planejamento e em obras executadas ou em andamento.

Segundo os dados apresentados na audiência, o município possui atualmente quase R$ 200 milhões de investimentos em obras em execução. Entre os investimentos em andamento estão a construção do CAPS I, a manutenção predial de unidades escolares e a construção de 3 novas escolas, obras de drenagem, pavimentação, calçadas e sinalização nos setores 09 e 23, pavimentação do Setor 22, entre outras previstas, além de obras de infraestrutura urbana, esporte, feiras, praças e mobilidade.

A apresentação também registrou obras já concluídas. Entre elas estão intervenções de drenagem, pavimentação, calçadas e sinalização nos bairros Bela Vista, Alto dos Parecis e Barão do Melgaço I, com investimento de R$ 25,9 milhões, e obras de pavimentação e drenagem nos bairros Jardim Universitário, Jardim Social e Cidade Nova, com investimento de R$ 26,3 milhões. As ampliações modulares nas escolas Felipe Rocha de Lima, Nina Paul e Maria Celuir Duarte também foram apresentadas entre as obras concluídas, com investimento de R$ 12 milhões.

Além das obras em execução, a audiência apresentou uma relação de projetos que estão em processo de licitação, incluindo novas intervenções de pavimentação e saneamento, ampliações de escolas, construção de creche, reforma do Paço Municipal, revitalização de espaços públicos, construção do Teatro Municipal e outras ações de infraestrutura.

Ao tratar do orçamento para 2027, a Prefeitura destacou que a capacidade de investimento do município depende de diferentes fontes de recursos, entre elas receitas próprias, transferências, convênios, emendas parlamentares, operações de crédito e contrapartidas. A revisão do PPA e a elaboração da LDO e da LOA para 2027 seguem agora para as próximas etapas do processo de planejamento municipal. A proposta é atualizar as prioridades já estabelecidas e incorporar novas demandas para orientar a aplicação dos recursos públicos no próximo exercício.

A audiência pública faz parte das ações de transparência e participação social adotadas pelo município na elaboração dos instrumentos de planejamento. Em junho, a Prefeitura também abriu consulta pública para que os moradores apresentassem sugestões que contribuíssem para a revisão do PPA e elaboração da LDO e da LOA.