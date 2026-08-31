Luana Piovani reage à possibilidade de filho mais novo ir morar com Pedro Scooby

Por R7

Publicada em 31/08/2026 às 14h37

Eita! Parece que Luana Piovani já está se preparando para mais uma possível mudança na configuração da família.

A atriz repostou nesta segunda-feira (31) um vídeo da advogada Vanessa Paiva, especialista em Direito de Família, que analisou justamente a possibilidade de Bem Piovani, de 10 anos, decidir morar com o pai, Pedro Scooby.

Tudo começou há cerca de uma semana, quando Luana publicou fotos dos filhos nas redes sociais e recebeu um comentário de uma internauta. A seguidora escreveu: “Lindo de ver! Prepara, sinto que ele também pedirá para morar aqui no Brasil perto do pai e irmão (irmãos) breve, breve!”

A mensagem não passou batida. Luana respondeu com um textão daqueles, refletindo sobre a possibilidade de precisar lidar com a decisão de mais um filho de morar com o pai.

“O caminho de espinhos já foi aberto, segue pedaços meus ali, mas retirarei as pedras do chão para o mais novo passar pisando no meu coração e eu tentando disfarçar a dor, enquanto desejo que Deus o acompanhe. Esse é o verdadeiro amor”, escreveu a atriz.

Agora, o assunto voltou à tona porque Luana repostou o vídeo de Vanessa Paiva, que analisou justamente a declaração da atriz.

“Será que outro filho da Luana Piovani vai morar com o pai? A Luana postou algumas fotos e uma seguidora dela insinuou que talvez o Bem, o filhinho mais novo dela, também queira ir morar com o pai. Então a Luana deu uma resposta que surpreendeu”, afirmou a advogada.

Vanessa chamou atenção principalmente para o trecho em que Luana fala que o filho poderia “pisar” em seu coração caso decidisse ir para a casa do pai.

“Ela disse que dessa vez, se o Bem quiser ir morar com o pai, ele não vai mais passar por um caminho de pedras, ou seja, ela não vai ficar brigando. Ela falou: ‘Ele vai pisar pelo meu coração’. Eu achei de uma sensibilidade e eu me emocionei tanto”, declarou a especialista.

A advogada ainda falou sobre a dor de uma mãe diante da possibilidade de um filho escolher morar com o outro genitor.

“Só uma mãe sabe a dor que é imaginar perder a guarda, a residência de um filho. Nenhuma mãe deveria passar por isso”, afirmou.

E Vanessa foi além, lembrando que filhos também têm vontade própria e podem, em determinado momento, querer experimentar uma nova dinâmica familiar.

“Isso atinge várias classes sociais, não importa se você é uma mãe maravilhosa ou se você é uma mãe eventualmente relapsa. Se o filho quer, ele quer”, afirmou.

Ela completou: “E por isso que eu digo o seguinte: a gente não pode se anular por filho. Olha que triste isso, porque o filho, ele é um indivíduo, ele tem as vontades dele, ele não é propriedade de ninguém. Pode ser que hoje ele esteja morando com você, amanhã ele queira experimentar morar com o pai, e faz parte”.

Ao repostar o vídeo, Luana deixou claro que concordou com a análise da advogada e resumiu sua reação em poucas palavras: “Falou tudo, mana”.

Vale lembrar que Luana Piovani e Pedro Scooby são pais de Dom, de 14 anos, e dos gêmeos Bem e Liz Piovani, de 10. Após a separação do casal, os filhos passaram a viver com a atriz em Portugal. Mais tarde, Dom se mudou para o Brasil para morar com o pai.

Agora fica a dúvida: será que Bem vai seguir os passos do irmão e também escolher morar com Scooby?

Pelo visto, Luana já está tentando preparar o coração para qualquer decisão do caçula.

Quelinha, dizem que filho de peixe, peixinho é, a gente costuma falar isso.