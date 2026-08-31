Xuxa e Ney Matogrosso trocam farpas após polêmica com figurinos

Por IG

Publicada em 31/08/2026 às 14h33

A apresentadora Xuxa Meneghel, de 63 anos, voltou a comentar a repercussão envolvendo Ney Matogrosso após o cantor demonstrar incômodo por ter sido citado em uma declaração feita por ela. O assunto começou depois que a artista comparou as críticas recebidas pelos figurinos de sua atual turnê com a forma como o veterano da música é recebido pelo público ao aparecer no palco.

Em um comentário no PLAY VIEWS, no Instagram, Xuxa reagiu à declaração de Ney e afirmou que a resposta do cantor, na visão dela, apenas reforça o argumento apresentado anteriormente . “Então, foi o que eu disse, ele está certo... Logo eu também estou. E amo de paixão”, escreveu a apresentadora.

A manifestação aconteceu após Ney Matogrosso falar sobre o episódio em entrevista à Folha de S. Paulo. O cantor afirmou que não gostou de ter seu nome envolvido na discussão e avaliou que Xuxa não deveria tê-lo mencionado ao defender os próprios figurinos.

“Achei que ela não tinha que falar o meu nome. Sabe a impressão que dá? Que ela está tirando dela para jogar para mim. Mas não adianta. Comigo não rola isso. Nunca rolou”, declarou.

Durante a entrevista, Ney também afirmou que nunca enfrentou críticas relacionadas à idade ou às roupas que utiliza em suas apresentações. “Nunca ninguém me disse que eu estava velho, que eu não podia estar no palco cantando. Nunca ninguém implicou com a minha roupa, sabe?”, disse. Na sequência, sinalizou que não pretendia continuar comentando o assunto. “Não vou tocar mais nesse assunto. Não vou falar o que vi ali que achei errado”, completou.

Como começou a polêmica

A discussão teve início após Xuxa ser alvo de críticas por recuperar elementos de seus antigos figurinos na turnê “O Último Voo da Nave”, incluindo bodys com recortes e modelagens mais ousadas. Ao falar sobre o assunto no “Domingão com Huck”, a apresentadora citou Ney como exemplo para questionar a diferença de tratamento entre homens e mulheres.

“Não é uma crítica, porque amo o Ney Matogrosso de paixão, mas a gente o vê com as mesmas roupas, com o corpo mostrando, com a dança, e ninguém fala nada. Porque a imagem dele é de homem. A minha imagem é de uma mulher de 63 anos, uma senhora. Eles veem uma mulher e falam: ‘Olha que ridícula!’”, afirmou.