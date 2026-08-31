Virginia está fugindo da Justiça?

Por Fabíola Reipert/R7

Publicada em 31/08/2026 às 14h27

Olha a situação da Tigrinha... Pela segunda vez, o TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios) não consegue localizar Virginia Fonseca para notificá-la sobre um processo movido contra ela e uma casa de apostas.

E não é que a moça está difícil de achar? Segundo informações da coluna Grande Angular, de Lilian Tahan e Isadora Teixeira, a namorada de Vini Jr. não foi localizada no endereço apontado como sua residência em Goiânia. Xiii...

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A namorada de Vini Jr. é processada por publicidade enganosa relacionada a apostas esportivas. O Ministério Público pede que Virginia e a casa de apostas Blaze sejam condenadas a pagar, no mínimo, R$ 120 milhões em indenização por danos morais. É dinheiro, hein? 💸

Agora, a Justiça pode tentar entregar a intimação novamente ou recorrer a outras medidas, como a citação por edital.

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Vale lembrar que Virginia prestou depoimento à CPI das Bets em maio de 2025 e negou ter lucrado diretamente com o prejuízo de seus seguidores.

Na ocasião, a Tigrinha foi questionada sobre o chamado “cachê da desgraça”, expressão usada para se referir a contratos em que o “influenciador” recebe valores relacionados às perdas dos apostadores que foram incentivados por ele a jogar.

Agora, fica a pergunta: será que ela vai aparecer para receber a Justiça?

O blog procurou a assessoria de Virginia Fonseca, mas não recebeu retorno até a publicação desta nota.