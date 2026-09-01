Leo Dias anuncia saída do Melhor da Tarde após um ano

Por IG

Publicada em 01/09/2026 às 10h41

Leo Dias deixará o time de apresentadores do Melhor da Tarde no final de 2026. Exatamente 1 ano após ter estreado na revista eletrônica, o jornalista anunciou aos executivos da Band que não tem interesse em seguir comandando o programa vespertino diariamente. Ele contou a decisão ao público no final da tarde de hoje (31), durante o Jornal dos Famosos, da Leo Dias TV. Mesmo com a saída do jornalista, a emissora digital seguirá tendo participação ativa na atração.

"Eu preciso me preservar mais. Acho que três horas ao vivo por dia é muito tempo, né? As chances de falar besteira são grandes. Por isso, tomei várias decisões, e vou comunicar aqui pra vocês. Eu já avisei para a Band que esse é o meu último ano no Melhor da Tarde. A gente vai encontrar outra forma para que eu esteja no programa, mas no final do ano me despeço do Melhor da Tarde. E eu saio do programa da melhor maneira possível, pois eu amo aquela empresa", afirmou.

Na sequência, Leo Dias sinalizou que planeja seguir atuando no Melhor da Tarde, mas de outra forma, deixando de estar diariamente no programa. "Eu não vou sair da Band. Não há nenhuma conversa minha com outra emissora, e eu nem quero conversar com outra emissora. A minha colaboração com o Melhor da Tarde permanece. Serei um repórter para momentos especiais, estarei lá em momentos especiais. Estarei presente em notícias importantes", explicou o jornalista.

"Mas, no dia a dia, se torna maçante. E eu acho que cheguei a um ponto da minha carreira em que eu posso escolher o que fazer. A partir de agora, eu quero voltar para o Nordeste. Ficarei uma semana lá e uma semana em São Paulo. Eu não vou deixar de trabalhar, vou entrar ao vivo por links. São Paulo é uma cidade muito cruel. Eu não tenho amigos em São Paulo, é uma cidade de pedra, que me deixa cada vez mais enclausurado", prosseguiu o apresentador.

Leo Dias, por fim, disse que "não está preparado para São Paulo" e que "não sabe se divertir" na cidade. "A minha saída não quer dizer que a Leo Dias TV sairá do Melhor da Tarde. A Janaína [Nunes] continua lá. E, quando avisei a Band, eu avisei que o grande orgulho que me dá ao ver o Melhor da Tarde é ver a Janaína brilhando. Ver uma negra poderosa, cheia de conteúdo e opinião", concluiu ele, que divide o comando do vespertino com Chris Flores e Thiago Pasqualotto.