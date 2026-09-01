Sobe para 750 o número de mortos no Nepal e Tibete devido a enxurrada

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 01/09/2026 às 10h25

A Autoridade Nacional de Redução e Gestão de Riscos de Desastres do Nepal confirmou hoje a existência de 734 mortos no país, além de 2.498 pessoas desaparecidas.

O número representa 59 mortes a mais em relação ao balanço anterior, divulgado pelas autoridades nepalesas responsáveis pela gestão de emergências na noite de sábado, enquanto o número de desaparecidos permaneceu inalterado.

Na China, a emissora estatal CCTV informou hoje que pelo menos 16 pessoas morreram na região do Tibete, onde 546 continuam desaparecidas, incluindo 261 estrangeiros.

A lista, divulgada pelos ministérios das Relações Exteriores, da Segurança Pública, da Cultura e do Turismo e da Gestão de Emergências da China, inclui um cidadão português.

O Ministério das Relações Exteriores em Lisboa havia informado que seis portugueses estavam desaparecidos no Nepal, mas três deles foram encontrados com vida posteriormente.