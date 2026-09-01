Prefeitura de Guajará-Mirim participa de solenidade em homenagem ao Dia do Soldado

Por ASSESSORIA

Publicada em 01/09/2026 às 10h56

A Prefeitura de Guajará-Mirim participou da solenidade realizada no 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar – Guajará-Mirim, em alusão ao Dia do Soldado, em um momento de reconhecimento e valorização dos profissionais que dedicam suas vidas ao serviço e à proteção da população.

A programação foi marcada por momentos de homenagem e reconhecimento, incluindo a entrega de medalhas aos homenageados, destacando o compromisso, a dedicação e os relevantes serviços prestados à sociedade.

A presença da Administração Municipal reforça a importância da valorização das instituições e dos profissionais que atuam diariamente na proteção da comunidade, contribuindo para a segurança e o bem-estar da população.

O Dia do Soldado representa uma oportunidade de reconhecer homens e mulheres que, com dedicação e compromisso, exercem importantes funções em defesa e proteção da sociedade.

A Prefeitura de Guajará-Mirim reafirma seu respeito e reconhecimento aos profissionais que dedicam suas vidas a servir, proteger e cuidar da população, contribuindo diariamente para uma cidade mais segura e preparada.