Prefeitura conclui reconstrução de ponte de 44 metros na Linha-90

Por Anfrízio Santana

Publicada em 01/09/2026 às 10h59

A Prefeitura de Ji-Paraná concluiu, na quarta-feira (26), a reconstrução da ponte de madeira sobre o Rio Riachuelo, na Linha-90. Com 44 metros de extensão, a estrutura foi reconstruída pela equipe de Ponte de Madeira da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), após ser danificada pelas enchentes.

Os trabalhos começaram em 16 de junho e foram realizados por uma equipe de seis servidores, sob a coordenação de Antônio Carlos Florêncio, o Negão. A dedicação dos profissionais foi fundamental para a execução dos serviços, realizados após a redução do nível das águas e em condições adequadas de segurança.

A intervenção representou, na prática, uma nova construção. Foram instalados pilares de madeira reforçados com sapatas de concreto de um metro de diâmetro, além de novas longarinas de madeira reforçada e pista de rolamento formada por pranchas transversais, utilizando materiais novos e adquiridos pela Prefeitura.

Na etapa final, a ponte recebeu guardrails de madeira nos dois lados. Para reforçar a segurança dos usuários, o vão central foi pintado de amarelo e as cabeceiras receberam sinalização zebrada nas cores amarela e preta, destacando a entrada da estrutura e o estreitamento da pista.

Segundo servidores antigos da Semosp, a ponte original havia sido construída em meados da década de 1990 e apresentou boa durabilidade. As enchentes, comuns durante o período chuvoso na região amazônica, provocaram a necessidade de reconstrução para evitar o isolamento das comunidades rurais.

O prefeito Affonso Cândido destacou a importância da obra para a população. “A reconstrução dessa ponte garante segurança e mantém o acesso das comunidades rurais a Ji-Paraná. É compromisso da Prefeitura estar presente e buscar soluções para os problemas que afetam diretamente a vida da nossa população”, afirmou.

O secretário interino da Semosp, Wemerson Bitencurt Cruz, o Dentinho, também ressaltou o empenho da equipe. “Os servidores se dedicaram ao máximo para entregar uma ponte segura e resistente. Foi um trabalho que exigiu esforço e planejamento, e conseguimos reconstruir praticamente toda a estrutura, garantindo melhores condições para quem utiliza essa estrada”, declarou.

A ponte é uma importante via para o transporte escolar, deslocamentos para atendimento de saúde, acesso ao comércio e escoamento da produção agropecuária. Com a conclusão da obra, a Prefeitura e a Semosp reafirmam a atenção às comunidades rurais e o compromisso de agir para solucionar problemas que comprometem a mobilidade e a qualidade de vida da população.