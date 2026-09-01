Semana da Pátria começa em Rondônia com cerimônia cívica no Palácio Rio Madeira

Por SECOM

Publicada em 01/09/2026 às 11h04

A Semana da Pátria 2026 começou nesta terça-feira (1º), em Rondônia, com uma cerimônia realizada no pátio do Palácio Rio Madeira, em Porto Velho. O evento reuniu autoridades, servidores públicos, estudantes da Escola Dom Pedro I, da Educação Infantil da Escola Aconchego da mamãe e familiares e marcou o início das atividades que seguem até o dia 7 de setembro.

A programação contou com o hasteamento das bandeiras dos Estados brasileiros, realizado por servidores do Estado, além da execução dos hinos oficiais e do acendimento do Fogo Simbólico da Pátria. A tocha foi conduzida pelas estudantes e atletas de ginástica rítmica Laura Gabryella Gonçalves da Silva Saraiva e Maria Clara Negretti Dorneles, da Escola Dom Pedro I.

O governador em exercício de Rondônia, desembargador Alexandre Miguel, destacou a importância de participar da abertura da Semana da Pátria e falou sobre a responsabilidade de estar à frente do Estado durante o período de interinidade. Sobre a mensagem deste ano, especialmente em um período de eleições, ele ressaltou a importância do patriotismo e da escolha consciente dos representantes. “A mensagem para a Semana da Pátria é fortalecer o nosso patriotismo. Rondônia é um estado muito especial para todos nós. É trabalhar pelo progresso do nosso estado”, afirmou.

A cerimônia também reforçou o significado do 7 de Setembro, data que marca a Independência do Brasil, e a importância da participação de diferentes setores da sociedade nas atividades cívicas. Em Rondônia, a Semana da Pátria reúne programação voltada ao patriotismo e à valorização da história e dos símbolos nacionais.

As atividades seguem ao longo da semana e culminam nas comemorações do Dia da Independência, no próximo domingo (7). A abertura foi marcada por mensagens de união, esperança e valorização de Rondônia, estado construído pela história e pelo trabalho de pessoas que chegaram de diferentes lugares e ajudaram a formar sua identidade.