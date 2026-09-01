Pedro Scooby e Cintia Dicker revelam fim de casamento após 6 anos

Por IG

Publicada em 01/09/2026 às 10h32

Pedro Scooby, de 38 anos, e Cintia Dicker, de 39, confirmaram o fim do casamento depois que alguns rumores começarem a circular nas redes sociais. Ao comentar sobre o assunto, o surfista, que está participando do Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, revelou que os dois estão separados há dois meses e que já não moram mais juntos.

Entretanto, apesar do fim da relação, ele destacou que permanecem próximos e mantêm uma boa convivência em família. "Sim, estamos separados há dois meses! Viajamos juntos em família nesse tempo e vamos seguir juntos, como bons amigos que somos e pais da Aurora”, declarou à coluna de Lucas Pasin, do Metrópoles.

Scooby também falou sobre a forma como pretende conduzir a relação com Cintia daqui para frente. “Nunca imaginei que pudesse ter uma relação assim após o casamento, e acredito que isso seja o verdadeiro amor! Ela vai poder contar sempre comigo e eu sempre com ela”, destacou.

Em seguida, ele ainda fez questão de esclarecer que o término não aconteceu por causa de uma traição. A modelo confirmou a separação à QUEM.

Os dois começaram a se relacionar no fim de 2019 e oficializaram a união no ano seguinte. Os dois são pais de Aurora, de três anos. No entanto, o famoso também é pai de outros três filhos, Dom, de 14 anos, e dos gêmeos Liz e Bem, de 10, do relacionamento anterior com Luana Piovani.

Ao falar com a Quem antes da confirmação da separação, a influenciadora já tinha reagido aos rumores de uma possível crise no casamento. Na ocasião, a modelo deixou claro que preferia não dar atenção às especulações e que estava focada na família e na carreira.

"Ah, amor, eu tenho tanta coisa para fazer! Tenho um filho, minha carreira; ele tem o trabalho dele, né? A gente fala com nossos amigos, com a família. As especulações a gente deixa para lá”, afirmou.

Além disso, ela também contou que, apesar da rotina corrida e dos filhos, ela e Scooby procuram manter momentos a dois, com viagens e surpresas para fugir da rotina.