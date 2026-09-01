Equipe da SEMOD já inicia obras de infraestrutura e revitalização urbana na Rua Minas Gerais

Por assessoria

Publicada em 01/09/2026 às 11h15

A segunda-feira, 31 de agosto, começou com trabalho nas ruas de Espigão do Oeste! A equipe da SEMOD já iniciou uma nova missão na Rua Minas Gerais, dando os primeiros passos para a implantação dos meios-fios.

Os serviços fazem parte do avanço das obras de infraestrutura e revitalização urbana, garantindo mais organização, segurança e qualidade para os moradores.

E por aqui, o trabalho não para!

Seguimos avançando, levando melhorias para os quatro cantos da nossa cidade.